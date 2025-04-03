Казахстанцы продолжают обсуждать инициативы озвученные Главой государства на четвертом заседании Национального Курултая. На нем Президент сообщил, что в этом году по всей стране построят больше двухсот школ на 500 тысяч ученических мест. Касым-Жомарт Токаев напомнил, что не обязательно делать это по проекту "Комфортная школа". Такие здания нужны не в каждом регионе. Главное, чтобы учебные заведения были качественными. Что об этом думает алматинская молодежь, узнаете в блиц-опросе BaigeNews.kz.