Молодежь Алматы поддержала инициативы Президента озвученные на Курултае
Наш корреспондент узнала у студентов, какой в их понимании должна быть школа.
Сегодня, 15:30
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Сегодня, 15:30Сегодня, 15:30
146Фото: Артём Чурсинов
Казахстанцы продолжают обсуждать инициативы озвученные Главой государства на четвертом заседании Национального Курултая. На нем Президент сообщил, что в этом году по всей стране построят больше двухсот школ на 500 тысяч ученических мест. Касым-Жомарт Токаев напомнил, что не обязательно делать это по проекту "Комфортная школа". Такие здания нужны не в каждом регионе. Главное, чтобы учебные заведения были качественными. Что об этом думает алматинская молодежь, узнаете в блиц-опросе BaigeNews.kz.
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