  • 3 Апреля, 16:53
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Молодежь Алматы поддержала инициативы Президента озвученные на Курултае

Наш корреспондент узнала у студентов, какой в их понимании должна быть школа.

Сегодня, 15:30
АВТОР
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Артём Чурсинов Сегодня, 15:30
Сегодня, 15:30
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Фото: Артём Чурсинов

Казахстанцы продолжают обсуждать инициативы озвученные Главой государства на четвертом заседании Национального Курултая. На нем Президент сообщил, что в этом году по всей стране построят больше двухсот школ на 500 тысяч ученических мест. Касым-Жомарт Токаев напомнил, что не обязательно делать это по проекту "Комфортная школа". Такие здания нужны не в каждом регионе. Главное, чтобы учебные заведения были качественными. Что об этом думает алматинская молодежь, узнаете в блиц-опросе BaigeNews.kz

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