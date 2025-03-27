В области Жетісу сотрудники Департамента торговли и защиты прав потребителей помогли молодой матери, которая 24 года жила без единого документа, передаёт BaigeNews.kz.

В конце 2024 года главному специалисту ведомства Газизу Аманжолулы обратилась участковая медсестра Галина Кравченко. Она обнаружила, что жительница Талдыкоргана Самал (2001 г. р.) никогда не имела удостоверяющих личность документов. Из-за этого женщина не могла оформить пособия на троих детей.

Самал рассказала, что её мать жила с советским паспортом и так и не получила казахстанские документы. После её смерти в 2020 году девушка оказалась в тупике: не смогла получить аттестат, а затем и удостоверение личности.

Несмотря на то, что восстановление документов не входит в обязанности Департамента торговли, Газиз Аманжолулы не остался равнодушным. В свой обеденный перерыв он организовал видеоконференцию с центром поддержки семьи "Жанұя", обратился в миграционную полицию и помог ускорить процесс оформления.

"Когда человек в тупике, нельзя просто сказать, что это не наша компетенция", — прокомментировал Аманжолулы.

Теперь Самал впервые в жизни получила удостоверение личности. Вскоре документы оформят и на её детей, что позволит семье получать положенные социальные выплаты. В преддверии Наурыза сотрудники Департамента также передали семье продуктовый набор.