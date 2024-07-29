Молния ударила в четырёх человек в парке в Подмосковье

Молния ударила в четырёх человек в парке "Патриот" в Подмосковье, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на ren.tv.

Инцидент произошёл перед Главным храмом ВС РФ.

"Двое мужчин находятся в крайне тяжёлом состоянии, у женщины диагностирован гипертонический криз", – рассказал информированный источник.

Ещё одна женщина сумела подняться на ноги самостоятельно, мужчины остались лежать на земле.

По данным ren.tv, один из пострадавших перенёс клиническую смерть.