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Молния ударила в четырёх человек в парке в Подмосковье

Сегодня, 05:22
АВТОР
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pixabay.com / иллюстративное фото Сегодня, 05:22
Сегодня, 05:22
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Фото: pixabay.com / иллюстративное фото

Молния ударила в четырёх человек в парке "Патриот" в Подмосковье, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на ren.tv.

Инцидент произошёл перед Главным храмом ВС РФ. 

"Двое мужчин находятся в крайне тяжёлом состоянии, у женщины диагностирован гипертонический криз", – рассказал информированный источник.

Ещё одна женщина сумела подняться на ноги самостоятельно, мужчины остались лежать на земле.

По данным ren.tv, один из пострадавших перенёс клиническую смерть.

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