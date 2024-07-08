Молния убила 250 овец в Кыргызстане

На Джайлоо Жазы Кечу в Иссык-Кульской области Кыргызстана молния убила 250 овец. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС страны, передаёт BaigeNews.kz.

Инцидент произошел накануне, 7 июля вечером. Молния ударила в отару. На месте ЧП работают сотрудники гражданской обороны и МЧС.

Ранее синоптики прогнозировали в этом районе проливные дожди и грозы с 8 по 12 июля.