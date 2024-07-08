Молния убила 250 овец в Кыргызстане
Сегодня, 10:47
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Сегодня, 10:47Сегодня, 10:47
133Фото: instagram.com/mchs_kyrgyzstan
На Джайлоо Жазы Кечу в Иссык-Кульской области Кыргызстана молния убила 250 овец. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС страны, передаёт BaigeNews.kz.
Инцидент произошел накануне, 7 июля вечером. Молния ударила в отару. На месте ЧП работают сотрудники гражданской обороны и МЧС.
Ранее синоптики прогнозировали в этом районе проливные дожди и грозы с 8 по 12 июля.