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Молния убила 250 овец в Кыргызстане

Сегодня, 10:47
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instagram.com/mchs_kyrgyzstan Сегодня, 10:47
Сегодня, 10:47
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Фото: instagram.com/mchs_kyrgyzstan

На Джайлоо Жазы Кечу в Иссык-Кульской области Кыргызстана молния убила 250 овец. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС страны, передаёт BaigeNews.kz.

Инцидент произошел накануне, 7 июля вечером. Молния ударила в отару. На месте ЧП работают сотрудники гражданской обороны и МЧС.

Ранее синоптики прогнозировали в этом районе проливные дожди и грозы с 8 по 12 июля.

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