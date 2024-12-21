30 человек привлекли к административной ответственности за перекрытие улицы ради молитвы в Алматы, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на КазТАГ.

"В отношении правонарушителей приняты меры: более 30 человек, нарушивших требование статьи 614 (создание препятствий для движения транспортных средств) КоАП РК, привлечены к административной ответственности", – сообщили в пресс-службе департамента полиции Алматы.

В соцсетях появилось видео, на кадрах которого десятки мужчин выстроились в линейку на проезжей части дороги для совершения намаза. Они перекрыли проезд для автомашин. По словам автора видео, действие происходило возле Центральной мечети Алматы.