  • 21 Декабря, 23:58
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Молились на дороге в Алматы: наказаны 30 человек

Это произошло возле Центральной мечети Алматы.

Сегодня, 23:37
АВТОР
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скриншот с видео Сегодня, 23:37
Сегодня, 23:37
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Фото: скриншот с видео

30 человек привлекли к административной ответственности за перекрытие улицы ради молитвы в Алматы, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на КазТАГ.

"В отношении правонарушителей приняты меры: более 30 человек, нарушивших требование статьи 614 (создание препятствий для движения транспортных средств) КоАП РК, привлечены к административной ответственности", – сообщили в пресс-службе департамента полиции Алматы.

В соцсетях появилось видео, на кадрах которого десятки мужчин выстроились в линейку на проезжей части дороги для совершения намаза. Они перекрыли проезд для автомашин. По словам автора видео, действие происходило возле Центральной мечети Алматы.

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