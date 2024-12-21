Молились на дороге в Алматы: наказаны 30 человек
Это произошло возле Центральной мечети Алматы.
Сегодня, 23:37
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Сегодня, 23:37Сегодня, 23:37
60Фото: скриншот с видео
30 человек привлекли к административной ответственности за перекрытие улицы ради молитвы в Алматы, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на КазТАГ.
"В отношении правонарушителей приняты меры: более 30 человек, нарушивших требование статьи 614 (создание препятствий для движения транспортных средств) КоАП РК, привлечены к административной ответственности", – сообщили в пресс-службе департамента полиции Алматы.
В соцсетях появилось видео, на кадрах которого десятки мужчин выстроились в линейку на проезжей части дороги для совершения намаза. Они перекрыли проезд для автомашин. По словам автора видео, действие происходило возле Центральной мечети Алматы.
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