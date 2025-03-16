Казахстанская спортсменка Молдир Жанбырбай стала серебряной призёркой турнира Karate 1-Premier League в Ханчжоу в весовой категории до 50 килограммов, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу спорткомитета МТС РК.

В финальном поединке она встретилась с представительницей Алжира Силией Уикен. Встреча завершилась со счётом 8:8, однако по правилу Senshu, которое присуждает победу спортсмену, первым набравшему очко, золото досталось алжирской спортсменке.

Ранее, в январе, Молдир Жанбырбай завоевала бронзовую медаль на этапе Премьер-лиги в Париже. Таким образом, она продолжает уверенно выступать на международной арене, укрепляя позиции казахстанского карате на мировой спортивной сцене.