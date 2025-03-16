  • 16 Марта, 12:49
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Молдир Жанбырбай завоевала серебро на турнире Премьер-лиги по карате в Ханчжоу

Она победила представительницу Алжира Силию Уикен.

Сегодня, 09:55
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Спорткомитет МТС РК Сегодня, 09:55
Сегодня, 09:55
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Фото: Спорткомитет МТС РК

Казахстанская спортсменка Молдир Жанбырбай стала серебряной призёркой турнира Karate 1-Premier League в Ханчжоу в весовой категории до 50 килограммов, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу спорткомитета МТС РК.

В финальном поединке она встретилась с представительницей Алжира Силией Уикен. Встреча завершилась со счётом 8:8, однако по правилу Senshu, которое присуждает победу спортсмену, первым набравшему очко, золото досталось алжирской спортсменке.

Ранее, в январе, Молдир Жанбырбай завоевала бронзовую медаль на этапе Премьер-лиги в Париже. Таким образом, она продолжает уверенно выступать на международной арене, укрепляя позиции казахстанского карате на мировой спортивной сцене.

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