Казахстанский исполнитель Moldanazar выпустил песню о мире во всём мире, записанную на легендарной студии AIR Studios в Лондоне, передаёт BaigeNews.kz.

Композиция Arbir Janga будет доступна 12 декабря в 19:00 на всех музыкальных платформах.

Новая песня, как рассказал сам исполнитель – это призыв к миру во всем мире и одновременно обращение к каждому человеку лично. Музыкант говорит о том, что все люди соединены между собой, а в любом человеке он видит своего брата.

"Запись в студии AIR Studios была моей мечтой. Я думаю, очень многие музыканты мечтают увидеть эту студию своими глазами и услышать её акустику – ведь студия славится именно своей акустикой. Мне было очень приятно там находится, там очень крутой звук", — рассказал Галымжан Молданазар.

Впервые казахский язык прозвучал на легендарной студии, которую основал продюсер группы The Beatles Джордж Мартин, а музыку, автором которой является казахстанец, исполняли лучшие музыканты Лондона.

По словам генерального продюсера проекта Марии Мун, студию выбрали не случайно. Создатели проекта хотели добиться лучшего качества звука, чтобы песня зазвучала для будущих поколений на века.

Во время записи на AIR Studios команду сопровождал документалист Канат Бейсекеев. Он выпустит фильм о поездке в Лондон и о работе на знаменитой студии.