Главный тренер футбольного клуба "Жетысу" Самат Смаков отстранён от участия в матчах на четыре тура после эмоционального выступления в адрес судей и футбольных руководителей. Решение вынес Контрольно-дисциплинарный комитет Казахстанской федерации футбола, передаёт BaigeNews.kz.

Причиной стала его публикация после матча с "Ордабасы", в которой он назвал происходящее на поле "беспределом", заявил, что "играют против 13 человек", и обвинил судей в предвзятости:

"Скажу так: не того вы собрались топить. Я буду говорить всё. Я молчать не буду. Куда катится наш футбол? Пока у нас дома такое творится, какой чемпионат мира?"

Смаков получил красную карточку на 87-й минуте игры, после чего выступил с видеообращением, которое быстро разошлось по соцсетям. В нём он также выразил поддержку своей команде и заявил, что "Ордабасы" победила за счёт людей, "в другой форме", намекая на судей.

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КФФ признала слова тренера оскорбительными в адрес официального лица матча и вынесла санкции согласно дисциплинарному регламенту.

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