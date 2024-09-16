Молчание чиновников и непогода убивают надежду фермеров на прибыль

Казахстанские аграрии не могут собрать урожай из-за осадков. Если ранее в это время уборочная кампания близилась к завершению, то сейчас убрано лишь около трети пшеницы. Более того, влажное зерно негде сушить и хранить. Не объявляют фермерам и цену, по которой у них будут скупать урожай, передаёт корреспондент BaigeNews.kz.

При этом срок исполнения обязательств наступит уже в октябре, рассказывает фермер из Коргалжынского района Акмолинской области Абай Медеубаев. У него две фирмы. В этом году аграрий засеял зерновыми шесть тысяч гектаров. К уборке приступили ещё в конце августа. А в сентябре столкнулись с проблемами.

"У нас ситуация сложилась очень сложная. Во-первых, зерно из-за погодных условий влажное, его негде сушить. И многие элеваторы с нами не заключают договор. Говорят, якобы заключили договоры с другими, но по факту пустые. Услуги по перевозке и вывозу пшеницы в этом году подорожали в два раза, тоже по карману бьёт. Третья проблема, самая основная, что уже середина сентября, а Казахстан собрал 20-30% хлеба, то есть на лицо у нас опять приписки. И цену не даёт Продкорпорация", – сетует Абай Медеубаев.

При этом перекупщики уже готовы скупать пшеницу у фермеров, но по низкой цене. А большинству сельхозников предстоит погашать обязательства перед государством. К слову, в прошлом году власти пошли навстречу аграриям и предоставили отсрочку. Но в этом году рассчитаться придётся и за прошлый, и за этот год. Аграрии в ожидании закупочной цены, которую должна объявить Продкорпорация. Госкомпания выступает неким регулятором рынка и через механизм форвардного закупа должна выкупать продукцию у фермеров.

"Я считаю, что ячмень, который стоит 50 тысяч тенге, но его продают по 45 тысяч тенге – это дёшево. 85-90 тысяч тенге за тонну пшеницы – это тоже очень дёшево, когда пшеница стоила 150-180 тысяч тенге. В такой период, когда у фермера есть урожай и ему нужно рассчитаться по обязательствам, нужно чтобы дали приемлемую цену. Если не помогать фермеру, он обанкротится, тогда весь Казахстан будет голодать. В МСХ столько времени не принимают решение, вот почему Продкорпорация не устанавливает цену? Это возмущает нас! Дают возможность перекупщикам у нас купить дёшево и потом им продать дорого?", – недоумевает фермер.

По его словам, такая ситуация повторяется из года в год. Продкорпорация, считает он, поздно объявляет закупочную цену. Из-за чего фермеры не могут планировать свой бизнес. Он уже написал письма в уполномоченные органы с просьбой внести ясность. По словам фермера, сложная ситуация и с рынками сбыта. Пока все в ожидании цены.

"Китай закрыл границу, узбеки пока не покупают, ждут чего-то. Трейдеры тоже у нас не покупают, ждут цену, вот это меня возмущает. В Канаде, допустим, торги 1 августа проходят, и цену на зерно устанавливают на год. А у нас непонятно: весной 150 тысяч стоит, а осенью – 50 тысяч тенге. Беспорядок. Никому нет дела, что в селе творится, мы 24 часа работаем, не волнует никого, какой это труд – сельское хозяйство. Я боюсь, что многие фермеры обанкротятся в этом году. Крик души, хотел бы донести до властей, до руководителей Продкорпорации", – продолжает фермер.

По его мнению, глава Минсельхоза и представители Продкорпорации должны выезжать в регионы и интересоваться проблемами сельхозпроизводителей.

"Сушки где-то не работают. Помимо того, что элеваторы не принимают, проблемы есть с перевозкой. Если нас не поддержат в этот раз, не знаю, как будет в следующем году", – переживает руководитель крестьянского хозяйства.

По словам Абая Медеубаева, если в этом году ячмень будет стоит 40 тысяч тенге, а пшеница – 80 тысяч тенге, то рассчитаться по обязательствам он не сможет. Говорит, что на одном предприятии у него работают 25 человек, а на втором – 60. Всем им нужно платить зарплату.

"Нам говорят, чтобы работали над повышением урожайности. Со своей стороны, мы предприняли немало усилий. Год выдался благоприятный. Но вот решать системные проблемы никто не хочет. Какие-то 20 фермеров хлопают в ладоши и говорят, что всё хорошо, когда к ним приезжают. Но по факту проблем очень много. И главное, что цену не озвучивают. В МСХ отчитываются, сколько убрали, но цену не объявляют. С Китаем заключили договор, но не выкупают. Пять миллионов обещала выкупить Продкорпорация – молчат, как будто им не нужно это зерно", – говорит фермер.

По его мнению, на местах чиновники вновь занимаются приписками, завышая объёмы собранного урожая, а им целесообразнее было бы заниматься не отчётами на бумаге, а реально поддержать фермеров.

"Государство цену не даёт, мы не знаем, как рассчитываться, мы не можем свой бизнес построить. Сейчас продадим зерно дёшево, а завтра цена поднимется, нам никто не доплатит эту цену, скажут: а зачем ты тогда продал зерно? И так каждый год. Они могут в августе вносить ясность. Например, в этом году государство закупит столько то, Узбекистан столько, такая цена будет, чтобы у фермера было понимание, сколько выращивать", – считает Абай Медеубаев.

По словам первого заместителя председателя Ассоциации фермеров Казахстана Ермека Абуова, ежедневно они получают десятки обращений от сельхозтоваропроизводителей из разных регионов страны. Есть и фермеры, которые не могут приступить к уборке из-за осадков.

"Где-то пшеница ещё не созрела, где-то комбайны не могут зайти на поля. Влажность зерна большая, нужно подсушивать, это очень дорого, много убытков. В целом урожай в этом году неплохой по сравнению с прошлым годом. Тогда погода не благоприятствовала. Нас волнует и цена на зерно", – рассказывает Абуов.

От Ассоциации они уже направили письмо в Продкорпорацию и озвучили свои расценки. Стоимость, по которой сейчас готовы покупать пшеницу у фермеров перекупщики, считают низкой.

"На мягкую пшеницу третьего класса с клейковиной 23-24% не должно быть менее 120 тысяч тенге, клейковина 25-27% – 130 тысяч, выше 28% – 140 тысяч тенге. Вот такие предложения мы им дали. На мягкую пшеницу 4 класса – 110 тысяч тенге, 5 класса – 95 тысяч тенге. На твёрдую пшеницу 3 класса – 150 тысяч тенге. Второго класса овёс – 90 тысяч тенге. На сегодня Продкорпорация ещё не установила цены, на рынке цена очень низкая. Во-вторых, нет спроса. Прошлый год был убыточный, поэтому необходимо поддержать аграриев, от Продкорпорации должен быть закуп стабильный по фиксированной цене", – считает Ермек Абуов.

Продкорпорация должна выкупить не менее пяти миллионов тонн пшеницы, продолжает представитель Ассоциации фермеров. Однако пока от них никаких действий и решений не последовало.

"Главное – собрать урожай и продать его по хорошей цене. В прошлом году многие не смогли собрать весь урожай, было и качество низкое, и цена. Поэтому они потерпели убытки, а у них у всех кредиты, в том числе и взятые в этом году, и прежние. Поэтому очень надеемся на стабильные ценовые предложения от Продкорпорации", – выразил своё мнение зампред Ассоциации фермеров.

По словам председателя национальной ассоциации экспортёров KazGrain Зейноллы Абдуманапова, элеваторы просто не успевают принимать и сушить зерно.

"Очень много влажной пшеницы. Все торопятся убрать, непогода стоит и многие сразу же везут её на элеваторы, а они не могут в полном объёме принять, потому что не успевают произвести сушку. Дожди идут всё время. На полях сыро и никто не может заехать убрать пшеницу. Если обычно наша уборка длилась с 20 августа до 20 сентября, то уже середина месяца, а мы убрали всего 20% с поля, остальное не можем убрать из-за непогоды", – констатирует глава национальной ассоциации экспортёров.

От чрезмерной влаги ухудшается качество пшеницы, ячменя и овса, напоминает эксперт. Зерновые культуры теряют свои свойства. Это может сказаться на ценах. Из-за этого фермерам придётся нелегко.

"В частности, пшеница теряет клейковину, она ухудшается. Когда было солнце, пшеница показывала высшую пробу. Сейчас она ухудшилась, если так продолжится, есть риск того, что у нас не будет пшеницы с высокой долей протеина. То есть на рынке её будет очень мало, массово будет идти пшеница 5-го класса, которая считается пригодной для корма. И 4-го класса, которая будет годной для муки. В основном раньше афганцы покупали у нас 4-й класс, так как она считалась дешёвой", – считает Зейнолла Абдуманапов.

В этом году чиновники смогли решить проблему дефицита ГСМ. Аграрии основательно подготовили технику. Но в регионах не хватает сушек и элеваторов.

"В Павлодарской области есть фермеры, которые уже терпят убытки. Хотели подсушить пшеницу, положили на волок, так она почернела", – приводит пример председатель ассоциации.

В Минсельхозе, тем временем, пообещали объявить цену на зерновые и зернобобовые культуры до 20 сентября. По данным профильного ведомства, в Казахстане намолочено на 50% больше зерна, чем за такой же период в прошлом году. Это, подчёркивают в МСХ, свидетельствует о высокой урожайности. Убрано более 30% площадей, уверяют в министерстве. Чиновники признают проблему нехватки зерносушильных агрегатов. По их информации, сейчас нужно больше 80 таких устройств.

На сайте самой Продкорпорации говорится, что для решения проблем с хранением из самых загруженных элеваторов северных регионов зерно перевозят в западные и южные области страны.

"За прошедшие две недели Продкорпорацией уже перемещено и реализовано на внутреннем и внешнем рынках зерна в объёме более 100 тысяч тонн, включая мукомольные предприятия, птицеводческие и животноводческие хозяйства. Данные объёмы распределены с учётом внутренних и экспортных потребностей", – отмечают в Продкорпорации.

Что касается рынков сбыта, то в подведомственной МСХ нацкомпании заявили об активной работе по реализации зерна в страны Центральной Азии и Китая. Правда, не уточнили, в каком объёме планируют экспортировать.

К слову, в прошлом году Продкорпорацию планировали наделить монопольным правом на экспорт казахстанской пшеницы. Сделать это намеревались для того, чтобы увеличить сбыт зерновых на зарубежные рынки. Нацкомпания должна была стать единым госоператором. Но против такой инициативы выступили участники рынка, обвинив Продкорпорацию в неэффективности.