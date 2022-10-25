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BaigeNews.kz Сегодня, 06:20
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Фото: BaigeNews.kz

Мокрый снег, гололёд ожидаются в ряде регионов Казахстана

О погоде в Казахстане 25 октября рассказали в "Казгидромете", передаёт BaigeNews.kz.

В восточной половине страны ожидается погода без осадков. В западных, северо-западных, южных и юго-восточных регионах ожидаются осадки (дождь, мокрый снег), в горных районах юга РК днём сильные осадки (дождь, мокрый снег), усилится ветер, на северо-западе - гололёд. В восточных, юго-восточных регионах страны ночью и утром ожидается туман.

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#погода
BaigeNews.kz
Сегодня, 06:20
123
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