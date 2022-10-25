Мокрый снег, гололёд ожидаются в ряде регионов Казахстана

Фото: BaigeNews.kz

О погоде в Казахстане 25 октября рассказали в "Казгидромете", передаёт BaigeNews.kz.

В восточной половине страны ожидается погода без осадков. В западных, северо-западных, южных и юго-восточных регионах ожидаются осадки (дождь, мокрый снег), в горных районах юга РК днём сильные осадки (дождь, мокрый снег), усилится ветер, на северо-западе - гололёд. В восточных, юго-восточных регионах страны ночью и утром ожидается туман.