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Сегодня, 06:20
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Мокрый снег, гололёд ожидаются в ряде регионов Казахстана
О погоде в Казахстане 25 октября рассказали в "Казгидромете", передаёт BaigeNews.kz.
В восточной половине страны ожидается погода без осадков. В западных, северо-западных, южных и юго-восточных регионах ожидаются осадки (дождь, мокрый снег), в горных районах юга РК днём сильные осадки (дождь, мокрый снег), усилится ветер, на северо-западе - гололёд. В восточных, юго-восточных регионах страны ночью и утром ожидается туман.
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