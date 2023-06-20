Мокрая марля и мини-вентиляторы: как шымкентцы спасаются от жары

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Температура воздуха в мегаполисе доходит до 40 градусов, правда, это только в тени. На солнце столбики термометров показывают почти 50 градусов. В такую погоду горожане спасаются от жары как могут, сообщает корреспондент BaigeNews.kz.

Ильдар Жунусканов приобрел себе портативный ручной вентилятор. С ним он не расстается вот уже несколько недель.

"Этот вентилятор я везде ношу с собой, он удобный, его можно подключить к компьютеру, в розетку или как я, в пауэрбэнк. Это очень удобно в жару. Есть такие же вентиляторы на батарейках, сейчас многие ими пользуются, потому что выходишь на улицу и сразу покрываешься капельками пота. В городе очень душно, даже утром уже жара такая невыносимая, что на улицу выходить не хочется, но по работе приходится", - рассказал житель Шымкента.

Фото: Анастасия Новикова.

Есть еще один способ охладиться, его придумали сами жители юга. Нужно намочить марлю и накинуть ее на плечи или голову. Правда, в условиях аномальной шымкентской жары, она быстро высыхает, приходится ее часто мочить. А еще некоторые укрываются от солнца зонтами.

"Я ношу на работе марлю на шее. Работаю на стройке, в моей работе мы всегда в движении, поэтому нам особенно жарко. Мы используем такой лайфхак, мочим марлю или носовой платок, и носим на шее. Главное мочить не холодной, а теплой водой, чтобы не заболеть. И носим пока не высохнет, а потом повторяем процедуру. Очень помогает от жары. Можно даже на голову надеть, чтобы волосы стали чуть влажные, тоже хорошо. А еще протираем этой марлей или платком, руки, лицо. Так становится прохладнее", - говорит житель Шымкента. "Я беру с собой зонт. Пусть на меня смотрят странно, потому что я с зонтом, а дождя нет. Но зонт создает хорошую тень, а это в жару самое главное. Иначе солнце печет так сильно, что кожа начинает болеть, голова раскалывается", - говорит жительница города.

"Стала свидетелем как людям становилось плохо на улице. Два раза передо мной водителям скутеров становилось плохо, они падали со своих скутеров. Потом приходилось их откачивать, поливать водой, поить. Но одному пришлось вызвать скорую помощь. Они же в шлемах ездят, в них нечем дышать. Вообще в этом году лето аномально жаркое", - говорит другая жительница Шымкента.

С 10 утра в Шымкенте устанавливается невыносимая жара. А уже в полдень находиться на улице долго — невозможно. Горожане спасаются от зноя перебежками между теньком, чтобы не получить тепловой удар. Некоторые, чтобы охладиться, стараются зайти в магазин или торговый центр, где есть кондиционер. По словам врачей, с приходом жары увеличилось количество вызовов. Люди жалуются на головные боль, давление, проблемы с сердцем.

"За сутки принимаем примерно 2 000 звонков, чаще всего люди жалуются на повышение давления, головные боли, повышение температуры, пищевые отравления и кишечные инфекции. Чаще всего звонят люди, имеющие хронические заболевания, сердечно-сосудистые заболевания, сахарный диабет, ожирение, беременные женщины, женщины которые склонны к тепловому удару. Надо соблюдать рекомендации врачей, избегать длительного пребывания на солнце, пить больше жидкости, надевать головные уборы. Если появятся серьезные симптомы, такие как головокружение, тошнота, симптомы обезвоживания, нужно немедленно обратиться за скорой медицинской помощью", - говорит Райгуль Есеналиева, заведующая оперативным отделом станции скорой медицинской помощи города Шымкента.

Врачи-терапевты говорят, к ним также чаще стали обращаться пациенты с хроническими заболеваниями. Сердечники, гипертоники, диабетики в несколько раз тяжелее переносят жару. Даже те, у кого уже выстроена схема лечения, например, повышенного давления, жалуются на проблемы со здоровьем.

"Жара дает дополнительную нагрузку на сердечно-сосудистую систему, возрастает число сердечных сокращений, происходят гипертонические кризы, проблемы с сердцем. Летом чаще случаются инфаркты и инсульты, случается тромбоз. У нас есть пациенты, которые стоят на учете, они принимают гипотензивные препараты, хотя их лечение уже откорректировано, но все равно жара влияет на них, дает нагрузку. Я рекомендую обильное питье, обычно мы выпиваем около полутора литров жидкости в день, но в жару объем жидкости нужно увеличить в три раза. Это обычная питьевая вода, не газировка. Постарайтесь с 12:00 до 16:00 не выходить на улице, не ходите под открытым солнцем, оставайтесь дома или на работе, в закрытом помещении. Принимайте чаще душ, по возможности. Это поможет коже дышать. Не обливайтесь ледяной водой, это короткий путь к пневмонии. Больше двигайтесь утром и вечером, сидячий образ жизни в такую жару приводит к обострению гипертонии, сердечно-сосудистых заболеваний, повышается риск развития тромбоза. Обязательно носите кепки, панамы и шляпы. Тепловой удар происходит, когда нагревается голова", - рассказала Гаухар Есполганова, врач терапевт первой городской поликлиники.

Если вам стало плохо от жары, нужно пить больше жидкости, советует врач, зайдите домой или на работу, желательно в помещении, которое охлаждается. А людям, состоящим на учете нужно откорректировать лечение и не забывать пить антикоагулянты, которые разжижают кровь. Правда, здоровым людям не стоит их пить бездумно, такие препараты нужно использовать только по рекомендациям врачей.