МОК утвердил место проведения Олимпийских игр

Французские Альпы станут местом проведения XXVI зимних Олимпийских игр 2030 года, передаёт BaigeNews. Об этом стало известно по итогам голосования на 142‑й сессии Международного олимпийского комитета (МОК) в Париже в среду, 24 июля.

К слову, Олимпиада во Французских Альпах состоится в феврале 2030 года.