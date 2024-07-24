МОК утвердил место проведения Олимпийских игр
Сегодня, 14:59
ПОДЕЛИТЬСЯ
Подпишитесь на наш
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Сегодня, 14:59Сегодня, 14:59
70
Французские Альпы станут местом проведения XXVI зимних Олимпийских игр 2030 года, передаёт BaigeNews. Об этом стало известно по итогам голосования на 142‑й сессии Международного олимпийского комитета (МОК) в Париже в среду, 24 июля.
К слову, Олимпиада во Французских Альпах состоится в феврале 2030 года.
Самое читаемое
- Сель унёс автомобили и повредил мосты в Кыргызстане
- Самая красивая байкерша России разбилась в Турции
- Приехал в Шымкент с паспортом СССР и попал в рабство: пожилого иностранца пытаются вернуть семье
- Хладнокровное убийство раскрыли в Алматы: задержана женщина
- 12-летняя девочка родила в Павлодарской области