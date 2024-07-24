  • 24 Июля, 15:29
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МОК утвердил место проведения Олимпийских игр

Сегодня, 14:59
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МОК утвердил место проведения Олимпийских игр Сегодня, 14:59
Сегодня, 14:59
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Французские Альпы станут местом проведения XXVI зимних Олимпийских игр 2030 года, передаёт BaigeNews. Об этом стало известно по итогам голосования на 142‑й сессии Международного олимпийского комитета (МОК) в Париже в среду, 24 июля.

К слову, Олимпиада во Французских Альпах состоится в феврале 2030 года.

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