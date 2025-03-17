  • 17 Марта, 22:13
  • BAIGENEWS

МОК рекомендовал включить бокс в программу Олимпийских игр-2028

В июне 2023 года МОК лишил IBA признания, что повлияло на перспективы бокса на Играх.

Сегодня, 21:58
АВТОР
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pxhere.com Сегодня, 21:58
Сегодня, 21:58
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Фото: pxhere.com

Исполнительный комитет Международного Олимпийского комитета рекомендовал добавить бокс в программу Олимпийских игр 2028 года в Лос-Анджелесе. Окончательное решение будет принято на 144-й сессии МОК, которая пройдет на этой неделе в Коста-Наварино (Греция), передаёт BaigeNews.kz

Первоначально бокс не был включен в список олимпийских видов спорта на ОИ-2028, утвержденный в феврале 2022 года. Причиной стали проблемы, связанные с Международной ассоциацией бокса (IBA). В июне 2023 года МОК окончательно лишил IBA признания, что повлияло на перспективы бокса на Играх-2028.  

На Олимпиаде в Париже боксёрские соревнования проводились под управлением специальной целевой группы МОК. Это решение гарантировало спортсменам возможность участия в турнире. 

МОК ранее заявлял, что для сохранения бокса в олимпийской программе необходимо создать новую Международную федерацию. В феврале 2025 года исполком Международного Олимпийского комитета временно признал организацию World Boxing, которая на сегодня объединяет 84 национальные федерации.  

Рекомендация исполкома о включении бокса в программу ОИ в Лос-Анджелесе подтверждает важность вида спорта в олимпийском движении.

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