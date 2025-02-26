Исполнительный совет Международного Олимпийского комитета (МОК) на заочном заседании временно признал Международную федерацию World Boxing. Это даёт организации право курировать бокс на мировом уровне. О значении этого решения высказался прославленный боксёр и глава НОК Казахстана Геннадий Головкин, передаёт BaigeNews.kz.

В МОК назвали основные критерии, сыгравшие роль в принятии решения.

Во-первых, в организацию входят 78 национальных федераций с пяти континентов, а также созданы четыре континентальные конфедерации. 62% боксеров и 58% медалистов Олимпийских игр-2024 в Париже представляют федерации, входящие в World Boxing. Во-вторых, внедрен процесс обеспечения честности в спорте, который использовался во время Олимпиады-2024 под независимым надзором.

Также World Boxing получил членство в AIMS, одобренное Исполкомом SportAccord и Генеральной ассамблеей AIMS.

Разработана система управления, включающая Этический кодекс, антикоррупционную политику, политику по конфликту интересов и регламент работы финансового комитета.

Обеспечены долгосрочные коммерческие соглашения, гарантирующие финансирование на 2025–2028 годы.

Кроме того, организация признала юрисдикцию Спортивного арбитражного суда (CAS). Получен статус участника Всемирного антидопингового кодекса (WADA), а контракт с Международным агентством тестирования (ITA) полностью выполнен.

МОК признал, что World Boxing добился значительного прогресса в ключевых вопросах управления и спортивного развития. Это позволило рекомендовать организацию к временному признанию в качестве Международной федерации, регулирующей бокс на мировом уровне в рамках Олимпийского движения.