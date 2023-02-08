МОК объявил конкурс на лучший дизайн медалей для юношеских Олимпийских игр в Канвондо

Международный Олимпийский комитет объявил о запуске конкурса на лучший дизайн медалей для юношеских Олимпийских игр-2024 в Канвондо (Южная Корея). Участвовать в нём могут творческие умы и креативщики со всего мира, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Olympic.kz.

Авторам, независимо от их уровня дизайнерского опыта, предлагается представить идеи до 8 марта 2023 года через специальный веб-сайт конкурса. Победителя выберут в конце марта.

Жюри, состоящее из молодёжных репортеров МОК, представителей Игр-2024, молодого лидера МОК и участника программы олимпийских художников, определит три лучших дизайна.

Призы за первое место включают поездку на двоих на юношеские Олимпийские игры-2024 (туда и обратно), доступ на церемонию открытия и спортивные мероприятия, а также набор медалей в дополнение к другим наградам. Также будут вручены призы за работы, занявшие второе и третье места.

Зимние ЮОИ пройдут с 19 января по 1 февраля 2024 года.