"Мои миры": выставка работ Берика Молжигита открылась в Астане

Фото: BaigeNews.kz/ Данира Искакова

В Национальном музее в Астане состоялось торжественное открытие персональной выставки известного казахстанского художника-архитектора Берика Молжигита "Мои миры", передаёт BaigeNews.kz.

Художник отметил, что ранее представля работы в Алматы. Спустя полтора года, решил показать их и в Астане.

Посетителям представлены 117 живописных и графических работ художника, написанных с 1995 по 2023 годы.

"Выставку назвали "Мои миры", так как я работаю и с графикой, и с живописью, и с архитектурой. У меня разносторонние работы. Искусствоведы предложили назвать так. Вообще названия придумывать всегда очень сложно не только для темы всей выставки, но и для самой картины тоже. Мне кажется, название подходящее", - сказал Берик Молжигит.

По словам художника, все представленные работы разные даже по почерку.

"Мне обычно говорят, что я пишу по-разному, нет определённого стиля. Я не задумываюсь о стиле. Я просто беру и пишу, когда у меня есть время или когда хочется. Идея приходит сама по себе. Начинаешь работать, эскизируешь, потом пересматриваешь это, замечаешь что-то, опять работаешь. Одну работу я могу закончить за полчаса, над другой работать три года, поправлять, потом где-то испортить, снова возвращаться. Это вообще тяжело, потому что не можешь найти ту гамму цветов", - поделился автор.

Художник отметил, что его часто просят выбрать между живописью и архитектурой.

"Я окончил Алматинское художественное училище. После этого мне дали направление в Ленинград, где я окончил Ленинградский институт живописи, скульптуры и архитектуры имени Репина. Когда учился архитектуре, живопись и графику не бросал. Мне часто задают вопрос, архитектор я или художник. Я не разделяю это. В дипломе написано "архитектор-художник". Если я буду недолюбливать одно дело, то ничего не получится", - сказал Берик Молжигит.

В основном автор рисует пейзажи, так как любил гулять. Именно в Ботаническом саду в Алматы художник сильно вдохновлялся и рисовал все времена года.

Также он создал портреты исторических личностей - Махамбета Отемисулы, Кажымуканаа Мунайтпасова, Курмангазы Сагырбайулы.

Будучи великим архитектором, Берик Молжигит представил на выставке эскизы многих сооружений, некоторые из которых были приняты, другие же не прошли конкурсы.

Отдельную часть коллекции художника занимают портреты его супруги Шары. Многие свои работы он посвящал ей.

Берик Молжигит - не только почётный архитектор Казахстана, но и член Союза архитекторов и художников Республики Казахстан, обладатель награды Gold Capital XII Всемирной триеннале архитекторов INTERARCH-2012 Союза архитекторов Болгарии, автор проектов известных в Казахстане зданий.

Он создал проекты нового здания пассажирского терминала аэропорта Алматы, спортивного комплекса в Таразе, Часы Знания на территории КазНУ имени аль-Фараби и внёс большой вклад в благоустройство городов страны.

Фото Даниры Искаковой