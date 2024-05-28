Могут ли заморозки негативно сказаться на будущем урожае рассказали в МСХ

В ряде регионов Казахстана наблюдаются заморозки. Вице-министр сельского хозяйства Азат Султанов рассказал, как такие погодные условия могут сказаться на урожайности, передаёт BaigeNews.kz.

"Большие заморозки были в России, как раз прошлись по регионам, где плодово-ягодное производство. У нас же, если и были колебания температуры, то краткосрочные, не было промерзания почвы. При этом посевные работы только с середины мая идут, то есть по сути выхода, цветения активного не было и, соответственно, эти краткосрочные заморозки никоим образом на посев и состояние посевов в северных регионах не повлияли и не повлияют", - сказал Султанов.

На юге страны, по его словам, есть опасение, что частично будет снижение производства по плодовым культурам.