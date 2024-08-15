Могут ли в Астане ограничить строительство жилья
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Аким Астаны Женис Касымбек назвал суть новых правил по строительству жилья в Астане, передаёт корреспондент BaigeNews.kz.
"Этот сектор даёт большое количество рабочих мест, это основные инвестиции в город. Мы не можем ограничивать эту отрасль. Мы стараемся, но то, что начато, надо достраивать. Сейчас порядка 400 жилых комплекса строится в городе. Их остановить никто не должен и не имеет права, ведь есть люди, которые купили квартиры, они в ожидании домов", - отметил Женис Касымбек.
В то же время, по его словам, на будущее строительство определены новые правила.
"На проектируемые или строящиеся сети разрешения на строительство домов не будет. Только в том случае, если уже существуют сети электроснабжения, водоснабжения и отведения... Если в массиве, который должен застраиваться, подведена вся инфраструктура, то разрешение будет выдаваться", - пояснил аким.
Ранее он назвал причину подтопления улиц столицы во время сильных дождей.
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