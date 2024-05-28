Могут ли увеличить транзит российского газа в Узбекистан
Сегодня, 15:09
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Сегодня, 15:09Сегодня, 15:09
152Фото: Фото: pixabay
Министр энергетики РК Алмасадам Саткалиев рассказал, могут ли увеличить транспортировку газа из РФ в Узбекистан через Казахстан до 11 млрд кубометров, передаёт BaigeNews.kz.
"Такие планы есть. В настоящее время 3,8 млрд тонн уже запланирован транзит российского газа в Узбекистан. Для увеличения до 11 млрд тонн планируется модернизация газотранспортной системы, комп ания Qazaq Gaz готова осуществить инвестиции", - сказал на пресс-конференции в правительстве министр энергетики Алмасадам Саткалиев.
По его словам, проект является выгодным для Казахстана за счет получения денег от транзита и за счет паритета.
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