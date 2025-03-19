Могут ли сократить рабочий день в Астане из-за пробок
Сегодня, 14:42
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Сегодня, 14:42Сегодня, 14:42
241Фото: BaigeNews.kz
Председатель маслихата Астаны Табигат Зейнулкабден прокомментировал возможное сокращение рабочего дня в столице, передает BaigeNews.kz.
Журналисты задали вопрос о том, могут ли депутаты маслихата Астаны предложением о пересмотре графика работы госорганов и учреждений рассмотреть вопрос о сокращении рабочего дня в городе.
"Восьмичасовой рабочий график будет, но кто-то раньше, кто-то позже начнет. Вопрос о сокращении рабочего дня не обсуждается", –сказал Табигат Зейнулкабден в кулуарах Мажилиса.
Ранее сообщалось, что в Астане рассматривают возможность изменения рабочего графика для ряда организаций с целью уменьшить нагрузку на улично-дорожную сеть в часы пик.
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