Председатель маслихата Астаны Табигат Зейнулкабден прокомментировал возможное сокращение рабочего дня в столице, передает BaigeNews.kz.

Журналисты задали вопрос о том, могут ли депутаты маслихата Астаны предложением о пересмотре графика работы госорганов и учреждений рассмотреть вопрос о сокращении рабочего дня в городе.

"Восьмичасовой рабочий график будет, но кто-то раньше, кто-то позже начнет. Вопрос о сокращении рабочего дня не обсуждается", –сказал Табигат Зейнулкабден в кулуарах Мажилиса.

Ранее сообщалось, что в Астане рассматривают возможность изменения рабочего графика для ряда организаций с целью уменьшить нагрузку на улично-дорожную сеть в часы пик.