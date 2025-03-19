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Могут ли сократить рабочий день в Астане из-за пробок

Сегодня, 14:42
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BaigeNews.kz Сегодня, 14:42
Сегодня, 14:42
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Фото: BaigeNews.kz

Председатель маслихата Астаны Табигат Зейнулкабден прокомментировал возможное сокращение рабочего дня в столице, передает BaigeNews.kz.

Журналисты задали вопрос о том, могут ли депутаты маслихата Астаны предложением о пересмотре графика работы госорганов и учреждений рассмотреть вопрос о сокращении рабочего дня в городе.

"Восьмичасовой рабочий график будет, но кто-то раньше, кто-то позже начнет. Вопрос о сокращении рабочего дня не обсуждается", –сказал Табигат Зейнулкабден в кулуарах Мажилиса.

Ранее сообщалось, что в Астане рассматривают возможность изменения рабочего графика для ряда организаций с целью уменьшить нагрузку на улично-дорожную сеть в часы пик.

 

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