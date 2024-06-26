Могут ли снизить пенсионный возраст до 55 лет в Казахстане
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Заместитель премьер-министра Тамара Дуйсенова высказалась о петции по за снижение пенсионного возраста для женщин до 55 лет, передаёт BaigeNews.kz.
"Мы уже в законодательстве предусмотрели с 61 года, уже установили. Если поступит такая петиция, конечно, в установленном порядке рассмотрим. Но мы сегодня большую часть пенсий получаем не от государства, а от наших пенсионных активов, которые мы сформировали. Поэтому нам нужно понять, если мы сегодня выйдем в 55 лет, сможем ли мы адекватную пенсию получать. Хотя сегодня в законодательстве есть ранние выходы на пенсию: в 53 года, в 55 лет, в зависимости от пенсионных накоплений", - сказала Тамара Дуйсенова.
Речь идет о пенсионном аннуитете.
"Если исходить из расчетов, которые мы видим по международной практике, если человек регулярно участвует 35 лет, регулярно отчислял, то пенсия у него составляет не менее 60% от самого пенсионного фонда. Это мир уже доказал. Поэтому нам нужно своевременно отчислять. Мы очень часто, когда говорим: "Давайте мы выйдем раньше (на пенсию - прим. ред.)", мы думаем, что государство будет платить. Государство сегодня платит базовую пенсию от отчислений, в зависимости от участия в пенсионной системе, не зависимо от отчислений, и солидарную пенсию", - пояснила она.
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