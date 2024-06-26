Могут ли снизить пенсионный возраст до 55 лет в Казахстане

Заместитель премьер-министра Тамара Дуйсенова высказалась о петции по за снижение пенсионного возраста для женщин до 55 лет, передаёт BaigeNews.kz.

"Мы уже в законодательстве предусмотрели с 61 года, уже установили. Если поступит такая петиция, конечно, в установленном порядке рассмотрим. Но мы сегодня большую часть пенсий получаем не от государства, а от наших пенсионных активов, которые мы сформировали. Поэтому нам нужно понять, если мы сегодня выйдем в 55 лет, сможем ли мы адекватную пенсию получать. Хотя сегодня в законодательстве есть ранние выходы на пенсию: в 53 года, в 55 лет, в зависимости от пенсионных накоплений", - сказала Тамара Дуйсенова.

Речь идет о пенсионном аннуитете.