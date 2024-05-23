Могут ли смягчить наказание закладчикам рассказала депутат

Депутат мажилиса, председатель Комитета по законодательству и судебно-правовой реформе Снежанна Имашева ответила на просьбы родных несовершеннолетних осуждённых смягчить наказание за распространение наркотиков, передаёт BaigeNews.kz.

В мажилисе на заседании общественной палаты обсудили нормы законопроекта по противодействию наркобизнесу. Документом ужесточается ответственность за производство наркотиков. В случае принятия поправок, это деяние будет наказываться лишением свободы на срок от 15 до 20 лет, или пожизненно.

Позже журналисты поинтересовались у депутата Снежанны Имашевой, предусматривается ли документом смягчение наказания за распространение наркотиков.

"Норм по закладчикам не было. В 2020 году было усиление законодательства, связанного с продажей и распространением наркотиков. Предложений о снижении ответственности за такие правонарушения в рабочих группах не поступало. Однако различные группы казахстанцев попросили снижения ответственности. Вопрос очень спорный. Всё-таки нужно смотреть с разных сторон. На фоне того, что производство и употребление наркотиков растёт, нужно ли идти на снижение ответственности... С другой стороны, наказание должно быть справедливым. Мы подумаем об этом ещё", - заявила она.

По её словам, 17 несовершеннолетних сейчас привлекаются к уголовной ответственности за распространение наркотиков. Осуждены за последние пять лет по этой статье около 30 подростков.