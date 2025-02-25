Могут ли смягчить наказание за пьяное вождение в Казахстане
В МВД ответили на просьбы автомобилистов.
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В Министерство внутренних дел Казахстана с начала года поступило 7 500 обращений с просьбами смягчить наказание за управление автомобилем в нетрезвом виде или объявить амнистию. Однако в ведомстве категорически отвергают такую возможность, передаёт корреспондент BaigeNews.kz.
Председатель Комитета административной полиции МВД Кайсар Султанбаев подчеркнул, что количество нарушителей не снижается, а пьяный водитель - это преступник, который ставит под угрозу жизнь и здоровье граждан.
"Мы изучили международный опыт. В Японии, Сингапуре, Малайзии и США наказания куда строже. Там штрафы достигают 25 тысяч долларов, а в некоторых странах к ответственности привлекают даже членов семьи водителя", - отметил Султанбаев.
Недавний опрос в социальных сетях также показал, что большинство казахстанцев против смягчения наказания.
Глава Комитета адмполиции подчеркнул, что 2025 год объявлен годом профилактики правонарушений.
"МВД сегодня категорически против объявления амнистии и смягчения ответственности за управление транспортным средством в нетрезвом состоянии. Есть принцип закона и порядка, о котором говорит Глава государства. Поэтому здесь никаких смягчений не будет", - подчеркнул Султанбаев.
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