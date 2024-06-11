Министр здравоохранения Акмарал Альназарова рассказала, могут ли пациенты с редкими заболеваниями остаться без лекарств в Казахстане из-за планов переложить ответственность за покупку лекарств для них на благотворительные организации, передаёт BaigeNews.kz.

"Действительно, в последнее время этот вопрос очень активно обсуждается, это понятно. Потому что за этим стоят здоровье, жизнь людей. И со стороны Министерства здравоохранения на текущий год все необходимые препараты для этих пациентов закуплены. В целом необходимое финансирование для этого было выделено. Источник финансирования сегодня у нас Министерство здравоохранения, фонд "Казахстан халкына", по определённым нозологиям, и местные исполнительные органы также выделяют средства", - сообщила Акмарал Альназарова.

По ее словам, ведомство изучает вопрос финансирования орфанных заболеваний и изучает международный опыт в части финансирования.

"Ответственности сегодня никто за обеспечение орфанных пациентов лекарственными препаратами не снимает. Вопрос об экономии бюджетных средств или других каких-либо средств сегодня не стоит. Наша задача обеспечить своевременность, эффективность лечения, которое получают наши пациенты. Есть, к сожалению, вопросы о совершенствовании клинических протоколов. Есть препараты, которые сегодня не вышли в клинические протоколы. Этот вопрос мы обсуждали с фондом Казахстана Халкына. Поэтому эту работу нам предстоит сделать... И сегодня не должно быть, каких-либо волнений у этих пациентов, они будут обеспечены в течение этого года и на следующий год. Сегодня задача министерства - системно подойти к этому вопросу", - заверила министр.

Остаются, по ее словам, все три источника финансирования.