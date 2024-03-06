Могут ли казахстанцы вернуть деньги за купленный онлайн товар

Казахстанцам рассказали, возможно ли вернуть продавцу некачественный товар, купленный через электронную площадку и получить возврат денег, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на комитет по защите прав потребителей Минторговли РК.

На площадку eotinish.gov.kz ежедневно поступает огромное количество обращений с просьбой помочь вернуть тот или иной товар, решить потребительский спор.