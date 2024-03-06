Могут ли казахстанцы вернуть деньги за купленный онлайн товар
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Казахстанцам рассказали, возможно ли вернуть продавцу некачественный товар, купленный через электронную площадку и получить возврат денег, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на комитет по защите прав потребителей Минторговли РК.
На площадку eotinish.gov.kz ежедневно поступает огромное количество обращений с просьбой помочь вернуть тот или иной товар, решить потребительский спор.
"Гражданин М. приобрел телевизор стоимостью 238 тыс. тенге. Распаковал товар, включил и обнаружил недостатки. Отказ в возврате и обмене - товар был в пользовании. После содействия Департамента вопрос был решен положительно.
Гражданка Ж. приобрела системный блок стоимостью 340 тыс. тенге. Товар оказался ненадлежащего качества. После содействия Департамента вопрос был решен положительно", - говорится в сообщении.
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