  • 6 Марта, 16:21
  • BAIGENEWS

Могут ли казахстанцы вернуть деньги за купленный онлайн товар

Сегодня, 15:58
АВТОР
Подпишитесь на наш
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
gov.kz Сегодня, 15:58
Сегодня, 15:58
64
Фото: gov.kz

Казахстанцам рассказали, возможно ли вернуть продавцу некачественный товар, купленный через электронную площадку и получить возврат денег, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на комитет по защите прав потребителей Минторговли РК.

На площадку eotinish.gov.kz  ежедневно поступает огромное количество обращений с просьбой помочь вернуть тот или иной товар, решить потребительский спор.

"Гражданин М. приобрел телевизор стоимостью 238 тыс. тенге. Распаковал товар, включил и обнаружил недостатки. Отказ в возврате и обмене - товар был в пользовании.  После содействия Департамента вопрос был решен положительно.

Гражданка Ж. приобрела системный блок стоимостью 340 тыс. тенге. Товар оказался ненадлежащего качества. После содействия Департамента вопрос был решен положительно", - говорится в сообщении.

Самое читаемое

Наверх