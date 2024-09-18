Могут ли казахстанцы остаться без тепла в этом году
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Энергетики отчитались о готовности к отопительному сезону и работе ТЭЦ Казахстана, передает корреспондент BaigeNews.
Министерство энергетики подвело итоги подготовки к отопительному сезону в Казахстане. Готовность теплоснабжающей инфраструктуры полностью обеспечена, заявил вице-министр энергетики РК Сунгат Есимханов.
"Для стабильного прохождения осенне-зимнего периода отремонтированы основные и вспомогательные оборудования; организован запас топлива; проведены противоаварийные и противопожарные тренировки с персоналом; обеспечен запас оборудования, ТМЦ, инструментов и специальной техники для ликвидации возможных технологических нарушений".
Напомним, что в прошлую зиму экибастузцы остались без тепла из-за аварий на ТЭЦ. Таких событий в этом году не произойдет, заверил вице-министр.
"Никто не останется без тепла. Отопительный сезон пройдет стабильно. Мы провели крупные ремонты на ТЭЦ в Экибастузе. Поскольку предприятие стало коммунальным, были выделены средства и проведен капитальный ремонт восьми котлов. В планах отремонтировать 15 котлов. Процент износа снизился до 60%", - сообщил Сунгат Есимханов.
Износ теплоснабжающей инфраструктуры Казахстана оценивается в 64%. В данное время ведется ремонт резервного оборудования, который завершится до первого октября.
Самое читаемое
- Директор компании похитил более 990 млн тенге в Астане
- За двойное гражданство оштрафовали жительницу ЗКО
- К чему может привести отказ Казахстана от атомной энергии рассказал турецкий профессор
- Жуткое смертельное ДТП произошло в Костанайской области
- Некому работать на полях – рисоводы Казахстана бьют тревогу из-за дефицита кадров