Лидер мужской команды Казахстана по фристайл-могулу Павел Колмаков во второй раз отличился на этапе Кубка мира в Дир-Вэлли (США), передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу НОК РК.

Спортсмен стал бронзовым призёром, показав третий результат в параллельном могуле. Колмаков в заезде за "бронзу" оказался сильнее Чона Дае Юна (Южная Корея.

Лучшим стал японец Икума Хоришима, а канадец Микаэль Кингсбери финишировал с "серебром".

Добавим, что ранее в могуле казахстанец поднялся на вторую ступень пьедестала.