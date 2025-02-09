Могулист Павел Колмаков стал бронзовым призёром этапа Кубка мира в США
Казахстанец показал третий результат в параллельном могуле.
Сегодня, 13:53
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Сегодня, 13:53Сегодня, 13:53
95Фото: НОК РК
Лидер мужской команды Казахстана по фристайл-могулу Павел Колмаков во второй раз отличился на этапе Кубка мира в Дир-Вэлли (США), передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу НОК РК.
Спортсмен стал бронзовым призёром, показав третий результат в параллельном могуле. Колмаков в заезде за "бронзу" оказался сильнее Чона Дае Юна (Южная Корея.
Лучшим стал японец Икума Хоришима, а канадец Микаэль Кингсбери финишировал с "серебром".
Добавим, что ранее в могуле казахстанец поднялся на вторую ступень пьедестала.
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