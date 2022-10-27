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  • Могилы раскопали на кладбище Талдыкоргана. Полиция начала расследование
BaigeNews.kz Сегодня, 06:22
157
Фото: BaigeNews.kz

Могилы раскопали на кладбище Талдыкоргана. Полиция начала расследование

Полиция прокомментировала видео с кладбища в Талдыкоргане, где неизвестные раскопали могилы, передаёт BaigeNews.kz.

Видео было опубликовано в социальных сетях пять дней назад. 

"Кто-то разрыл могилы в Отенай. На видео жители сняли только два момента. Жители обращаются к родственникам тех, чьи близкие похоронены здесь", - указывается в посте в Instagram-паблике taldykorganec.insta_. 

 
 
 
 
 
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Публикация от ТАЛДЫКОРГАНЕЦ (@taldykorganec.insta_)

Корреспонденту "Казинформа" в департаменте полиции Жетысуской области подтвердили информацию раскопанных захоронениях на кладбище возле посёлка Енбек. По их данным, установлены повреждения в местах трёх захоронений. Родственники и близкие умерших проинформированы.

"Предположительно, могилы могли быть раскопаны животными. Все выдвинутые версии будут проверены в рамках уголовного расследования, зарегистрированного по статье 314 части 1 УК РК "Надругательство над телами умерших и местами их захоронения". Расследование находится в производстве УП Талдыкоргана и взято на контроль областным департаментом полиции. О результатах будет сообщено дополнительно", - сообщили в пресс-службе ДП области.

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#кладбище #вандализм #Талдыкорган
BaigeNews.kz
Сегодня, 06:22
157
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