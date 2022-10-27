Могилы раскопали на кладбище Талдыкоргана. Полиция начала расследование

Полиция прокомментировала видео с кладбища в Талдыкоргане, где неизвестные раскопали могилы, передаёт BaigeNews.kz.

Видео было опубликовано в социальных сетях пять дней назад.

"Кто-то разрыл могилы в Отенай. На видео жители сняли только два момента. Жители обращаются к родственникам тех, чьи близкие похоронены здесь", - указывается в посте в Instagram-паблике taldykorganec.insta_.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от ТАЛДЫКОРГАНЕЦ (@taldykorganec.insta_)

Корреспонденту "Казинформа" в департаменте полиции Жетысуской области подтвердили информацию раскопанных захоронениях на кладбище возле посёлка Енбек. По их данным, установлены повреждения в местах трёх захоронений. Родственники и близкие умерших проинформированы.