Мог взорвать город: в Петропавловске задержали парня, скручивающего гайки с газовых труб

Фото: polisia.kz

Петропавловские полицейские задержали парня, который несколько месяцев воровал натяжные гайки с газовых труб, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Polisia.kz.

Жителей Петропавловска встревожил запах газа в отдельных районах города. Проверка специалистов ТОО "Горгаз-сервис" показала, что во многих дворах с газопроводных труб, по которым голубое топливо подаётся в дома, исчезли бронзовые натяжные гайки. Стоимость их начинается от 11 тысяч тенге. Кражи происходили в микрорайонах Береке и Жас Өркен, в центре города.

После обращения службы безопасности ТОО делом занялись полицейские. В результате оперативно-розыскных мероприятий они обнаружили, что к кражам причастен 26-летний житель пригорода. Сообщается, что ранее молодой человек привлекался к уголовной ответственности.

Часть похищенного была изъята в пункте металлоприёма. Со слов задержанного, он проверял гайки пальцами, и если удавалось открутить, он присваивал их, не заботясь о возможных последствиях утечек газа.