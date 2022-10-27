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  • Мог взорвать город: в Петропавловске задержали парня, скручивающего гайки с газовых труб
polisia.kz Сегодня, 15:52
96
Фото: polisia.kz

Мог взорвать город: в Петропавловске задержали парня, скручивающего гайки с газовых труб

Петропавловские полицейские задержали парня, который несколько месяцев воровал натяжные гайки с газовых труб, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Polisia.kz.

Жителей Петропавловска встревожил запах газа в отдельных районах города. Проверка специалистов ТОО "Горгаз-сервис" показала, что во многих дворах с газопроводных труб, по которым голубое топливо подаётся в дома, исчезли бронзовые натяжные гайки. Стоимость их начинается от 11 тысяч тенге. Кражи происходили в микрорайонах Береке и Жас Өркен, в центре города.

После обращения службы безопасности ТОО делом занялись полицейские. В результате оперативно-розыскных мероприятий они обнаружили, что к кражам причастен 26-летний житель пригорода. Сообщается, что ранее молодой человек привлекался к уголовной ответственности.

Часть похищенного была изъята в пункте металлоприёма. Со слов задержанного, он проверял гайки пальцами, и если удавалось открутить, он присваивал их, не заботясь о возможных последствиях утечек газа.

"Всего в данном деле было 30 эпизодов. Со стороны предприятия был заявлен гражданский иск на сумму 896 тысяч тенге. Материалы дела были переданы в суд по части 2 статьи 189 Уголовного кодекса РК - "Мелкое хищение", а также по части 3 статьи 188 УК РК - "Кража". На днях молодой человек был приговорен к двум годам и четырём месяцам лишения свободы", — сообщил начальник следственного отдела управления полиции Петропавловска Нуржан Омаров.

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#кража #полиция #газопровод #Петропавловск
BaigeNews.kz
Сегодня, 15:52
96
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