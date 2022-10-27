Лента новостей
- Мог взорвать город: в Петропавловске задержали парня, скручивающего гайки с газовых труб 15:52 67
- В авиакомпаниях объяснили, из чего складывается цена на авиабилеты в Казахстане 15:50 84
- Касым-Жомарт Токаев встретил в Акорде Садыра Жапарова 15:38 108
- "Безрезультативно и неэффективно": сенатор раскритиковал работу Счётного комитета 15:32 183
- В Казахстане повысили максимальные ставки по депозитам в тенге 15:04 192
- Выборы президента: иностранные наблюдатели начали работать в Казахстане 14:43 267
- Почему "Самрук-Қазына" отказался от рублёвого финансирования 14:11 249
- Амнистированным участникам январских событий помогут с трудоустройством и социализацией - юрист 14:10 305
- Санкции, передислокация и Транскаспийский коридор. О чем ещё говорили Президенты Казахстана и ЕС 13:35 305
- Какие страны ЕС больше всего инвестируют в Казахстан 13:00 333
- Токаеву презентовали проект производства "зелёного" водорода 12:54 217
- Скандал в "Зерде": Суд отказал Арману Абдрасилову в обжаловании решения ликвидационной комиссии 12:36 613
- Президент Казахстана провёл переговоры с Президентом Европейского Совета 12:14 269
- Президент Кыргызстана прибыл в Астану с рабочим визитом 12:02 461
- "Горы — не стадион для достижений". Как стать начинающим альпинистом 12:00 224
- 73 миллиона тенге получили школьники-призёры международных олимпиад 11:54 289
- Генпрокуратура: высказывания Рамиля Мухоряпова проверяет алматинская полиция 11:27 1382
- В Шымкенте задержали вооружённую преступную группу, промышлявшую вымогательством 11:15 609
- Авиасообщение Астана - Павлодар возобновили после поручения президента 11:03 336
- Закон об амнистии 1,5 тысячи участников январских событий направили на подпись президенту 10:47 292
- Токаев встретился с Президентом Европейского Совета в Астане 10:19 442
- Главный по твитам: Илон Маск купил Twitter и пришёл в офис с раковиной в руках 09:53 577
- На "розовые облака" пожаловались жители Караганды 09:28 345
- Страны СНГ договорились выдавать беглых коррупционеров друг другу 09:12 310
- Более 79 тысяч казахстанцев получили соцвыплаты в связи с потерей работы 08:54 459
- Втрое увеличилось количество заразившихся COVID-19 за сутки в Казахстане 08:31 515
- Голубев и Недовесов обыграли четвёртых сеянных на турнире АТР 500 08:20 330
- Костанайцы с инвалидностью рассказали, как добиться успеха 07:54 339
- Что курят наши дети? Вся правда об электронных сигаретах 07:35 985
- Могилы раскопали на кладбище Талдыкоргана. Полиция начала расследование 06:22 1871
- Из аэропорта Актобе выполнен первый рейс в Дубай 05:46 841
- Фонд "Қазақстан халқына" окажет матпомощь пострадавшим при лесных пожарах костанайцам 04:25 394
- Имя военнослужащего Минобороны внесли в Книгу рекордов Казахстана 03:21 651
- Продавцам из Казахстана открыли доступ к международному маркетплейсу 02:36 806
- Ксения Собчак покинула Россию, её коммерческий директор арестован - СМИ 01:15 2659
- Приговор вынесли бывшему руководству ПНХЗ 00:29 500
- Казахстанские авиакомпании обяжут выплачивать пассажирам компенсацию за задержку рейсов 26.10.2022 726
- Риддер без тепла. Руководство ТЭЦ привлекут к ответственности 26.10.2022 468
- Кариму Масимову продлили арест 26.10.2022 676
- Несколько авиарейсов задержаны в аэропорту Шымкента 26.10.2022 850
- Более 560 миллионов тенге выплатили владельцам авто, повреждённых во время январских событий в Алматы 26.10.2022 417
- Фонд науки представил пять разработок учёных, ищущих софинансирование 26.10.2022 453
- Расширение сотрудничества обсудили госсоветники Казахстана и Кыргызстана 26.10.2022 371
- Места на нижних полках в вагонах казахстанских поездов станут дороже верхних 26.10.2022 1532
- Почему допрашивали бывшего замакима Алматы Бабакумарова, рассказали в Антикоре 26.10.2022 501
- Президент Европейского Совета прибыл в Казахстан 26.10.2022 610
- Казахстан полностью обеспечен основными видами сельхозпродукции - Карашукеев 26.10.2022 509
- Происходит в каждой третьей семье - как жертвам бытового насилия помогают в Алматы 26.10.2022 610
- Президент дал поручения Маулену Ашимбаеву 26.10.2022 437
- Токаев поздравил Риши Сунака с назначением на пост премьер-министра Великобритании 26.10.2022 387
- Метели прогнозируют синоптики в Казахстане 27 октября 26.10.2022 629
- Башимов: Амнистия для участников январских событий - высочайший акт гуманизма 26.10.2022 492
- Мэр Нью-Йорка поздравил казахстанцев с Днём Республики 26.10.2022 453
- Трое детей ушли на пикник и потерялись в Алматинской области 26.10.2022 918
- Депутаты предложили ужесточить выдачу водительских прав самоучкам 26.10.2022 449
- Осенняя Kaspi Жұма - 4, 5 и 6 ноября 26.10.2022 531
- Двухлетний ребёнок утонул в луже после ливня в Туркестанской области 26.10.2022 1218
- Алматинцы могут узнать адреса своих избирательных участков через Call-центр, Telegram-бот и сайт 26.10.2022 399
- В Казахстан приедет Президент Европейского Совета 26.10.2022 478
- Проливной дождь затопил Шымкент 26.10.2022 673
- Банк ЦентрКредит возглавил Руслан Владимиров 26.10.2022 875
- Как приток россиян сказался на работе обменников 26.10.2022 887
- Мажилис одобрил законопроект о выходе женщин на пенсию в 61 год 26.10.2022 954
- Нацбанк повысил базовую ставку до 16 процентов 26.10.2022 415
- Минсельхоз вернул в госсобственность пять миллионов гектаров простаивающих земель 26.10.2022 433
- Токаев назвал главные направления своей предвыборной платформы 26.10.2022 1061
- Депутаты заявили о недоступности соцуслуг ВИЧ-инфицированным в Казахстане 26.10.2022 600
- В адрес президента Казахстана продолжают поступать поздравительные телеграммы 26.10.2022 463
- Против уничтожения обсерватории ради очередных коттеджей в Алматы высказалась депутат 26.10.2022 4098
- В столице ввели постоплату за платные парковки 26.10.2022 491
- Tiktok откроет своё представительство в Казахстане этой осенью 26.10.2022 409
- "Гособвинение не смогло доказать преступление". Биртанов выступил с последним словом в суде 26.10.2022 10706
- "Были и больше суммы" - глава Минфина о займе в 345 миллионов евро в МБРР 26.10.2022 509
- В Казахстане оцифруют услуги в сфере земельных отношений 26.10.2022 441
- Иностранца осудили на семь лет за контрабанду и перевозку наркотиков 26.10.2022 447
- Плохое качество интернета в Казахстане прокомментировал вице-министр МЦРИАП 26.10.2022 1478
- 28 килограммов ювелирных украшений пытались ввезти из Турции в Казахстан 26.10.2022 450
- Сколько иностранцев после 21 сентября получили ИИН, рассказали в правительстве 26.10.2022 509
- 30-летие вступления в ООН: в Казахстане выпустили юбилейную марку 26.10.2022 461
- "Вакцину от коррупции" презентуют в Казахстане в начале 2023 года 26.10.2022 457
Мог взорвать город: в Петропавловске задержали парня, скручивающего гайки с газовых труб
Петропавловские полицейские задержали парня, который несколько месяцев воровал натяжные гайки с газовых труб, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Polisia.kz.
Жителей Петропавловска встревожил запах газа в отдельных районах города. Проверка специалистов ТОО "Горгаз-сервис" показала, что во многих дворах с газопроводных труб, по которым голубое топливо подаётся в дома, исчезли бронзовые натяжные гайки. Стоимость их начинается от 11 тысяч тенге. Кражи происходили в микрорайонах Береке и Жас Өркен, в центре города.
После обращения службы безопасности ТОО делом занялись полицейские. В результате оперативно-розыскных мероприятий они обнаружили, что к кражам причастен 26-летний житель пригорода. Сообщается, что ранее молодой человек привлекался к уголовной ответственности.
Часть похищенного была изъята в пункте металлоприёма. Со слов задержанного, он проверял гайки пальцами, и если удавалось открутить, он присваивал их, не заботясь о возможных последствиях утечек газа.
"Всего в данном деле было 30 эпизодов. Со стороны предприятия был заявлен гражданский иск на сумму 896 тысяч тенге. Материалы дела были переданы в суд по части 2 статьи 189 Уголовного кодекса РК - "Мелкое хищение", а также по части 3 статьи 188 УК РК - "Кража". На днях молодой человек был приговорен к двум годам и четырём месяцам лишения свободы", — сообщил начальник следственного отдела управления полиции Петропавловска Нуржан Омаров.
-
Hype news
- Генпрокуратура: высказывания Рамиля Мухоряпова проверяет алматинская полиция 11:27 1382
- "В стиле кунг-фу": Жигули Дайрабаев показал силу своего удара 24.10.2022 13742
- Судью закидали бутылками после матча "Акжайык" — "Кызыл-Жар" 24.10.2022 1155
- Глава Kazakh Tourism ответил на критику депутата про роуд-шоу за 100 миллионов 22.10.2022 1177
- Судей в этом списке нет - Верховный суд о скандале с пойманными в игорных заведениях чиновниках 21.10.2022 2233
- Тайная комната директора машзавода: Антикор прокомментировал видео из Семея 20.10.2022 2327
- 305 чиновников обнаружили в казино: прокуратура прокомментировала скандальный список 20.10.2022 3596
- Бизнесмен Рамиль Мухоряпов извинился за свое заявление про казахский язык 20.10.2022 10853
- Более 600 килограммов драгоценных камней насобирали в степи карагандинцы 17.10.2022 4807
- Смерть двух беременных в Атырау: врачи рассказали подробности 16.10.2022 87648
- Акмолинка кликнула по ссылке в Instagram и лишилась пяти миллионов 15.10.2022 3803
- Почему приостановили регистрацию экс-мажилисмена Альтаева в качестве кандидата 15.10.2022 3281
- "Секс только после справки". Как поговорить с партнёром о венерических заболеваниях? 15.10.2022 12061
- Выстрел в живот: павлодарские полицейские задержали подозреваемого в убийстве 15.10.2022 5465
- Девушка-боец Мария Агапова планирует учиться на татуировщицу 15.10.2022 2168
- "Политические карлики" - партия "Ауыл" ответила на шутку Ертысбаева 11.10.2022 2538
- Уволенный за прогулы костанайский чиновник судится с бывшим работодателем 11.10.2022 32234
- Английский художник два года расписывал свой дом каракулями 09.10.2022 3300
- Влюбился в кухню: Джоковичу предложили открыть казахский ресторан в Европе 09.10.2022 4366
- "Два раза я хотел сделать хук" - Сапиева спросили, кого из чиновников он хотел ударить 06.10.2022 11345
- "Никто в Казахстане не захочет, чтобы Астану переименовали в Жигули" - Ертысбаев пошутил о кандидате в президенты 06.10.2022 10320
- Алек Болдуин достиг соглашения с семьёй убитого на съёмках кинооператора 06.10.2022 7266
- Торегали Тореали помирился с побитым им гидом 05.10.2022 299870
- Анджелина Джоли рассказала о ссоре, после которой развелась с Брэдом Питтом 05.10.2022 7732
- Продюсер "Келинки Сабины" засветился в скандальном видео 05.10.2022 7118
- Причиной смерти Бориса Моисеева могло стать убийство 05.10.2022 24337
- Море вышло из берегов и затопило 10 машин в Атырауской области 04.10.2022 7590
- Подравшихся в Уральске россиян депортируют 03.10.2022 7397
- Нарушавшего закон пластического хирурга выдворили из Казахстана 02.10.2022 14465
- Торегали отпустили под залог в 10 миллионов тенге 02.10.2022 9994
- Платье будущего: наряд распылили на обнажённую модель в Париже 02.10.2022 9659
- В МВД РК прокомментировали задержание журналистки из Бурятии 01.10.2022 11445
- Торегали Тореали рассказал, почему набросился на гида на Кольсае 30.09.2022 27910
- Певца Торегали задержали и отправили в ИВС 30.09.2022 9482
- Акимат прокомментировал прайс на поздравления Кульгинова 30.09.2022 13166
- Баян Максаткызы объяснила бардак в Бозжыре после съёмок её фильма 29.09.2022 20774
- Варламов назвал Токаева лучшим президентом мира 28.09.2022 11117
- Сообщник Кайрата Сатыбалдыулы объявлен в розыск 25.09.2022 11720
- А что так можно было? Студент в direct попросил денег у акима Павлодара 24.09.2022 8598
- Переселенцев из Казахстана под страхом лишения гражданства РФ хотят обязать служить в армии 22.09.2022 28490
- В школе села Нурлыжол дети учатся в четыре смены 22.09.2022 8667
- До восьми миллионов тенге подорожали билеты на рейсы из Москвы в Алматы 21.09.2022 347936
- Россияне раскупили билеты из Москвы за несколько минут после выступления Путина 21.09.2022 37116
- Автор "Бешеной сушки" подал в суд на Гоар Аветисян за её марафон по похудению 21.09.2022 9501
- Костанай стал заграницей в документах казахстанки 20.09.2022 10155
- Мужчина разбрасывал деньги, убегая от полиции 20.09.2022 16007
- В Астане демонтируют надписи Nur-Sultan 18.09.2022 9339
- Список преподавателей вузов с поддельными дипломами выложили в сеть 17.09.2022 49110
- Отлученная от церкви астанчанка выиграла суд у христианской общины 15.09.2022 14237
- В Павлодаре аким проиграл суд против местной жительницы 14.09.2022 12079
- "Убийца леди Ди на троне" - скандальный журнал разместил нового короля на обложке 14.09.2022 11294
- В Алматы ликвидировали трёхэтажный бордель 13.09.2022 10497
- Сдался добровольно: ещё одного сообщника Мухтара Аблязова вернули в Казахстан 13.09.2022 10865
- "Отвечаю на казахском языке" — Мусин раскрыл свой метод борьбы с мошенниками 13.09.2022 12470
- Видео рукоприкладства якобы чиновника из Актау попало в соцсеть 12.09.2022 10008
- Склад боеприпасов обнаружили у пенсионерки в Риддере 12.09.2022 10966
- Токаева в образе фэнтези-батыра нарисовал парень из Шымкента 12.09.2022 10380
- Димаш Кудайберген опубликовал тизер "самого дорогого" клипа в мире 12.09.2022 27402
- Копию Луны построят в Дубае 11.09.2022 10157
- Мировой рекорд "Самый многонациональный оркестр" зафиксировали в Казахстане 07.09.2022 10471
- Павлодарцы смогут сыграть в боулинг арбузами 07.09.2022 10028
- Лезут через забор: ученики столичной школы вынуждены выбирать нестандартный путь к знаниям 06.09.2022 31658
- "Да мне пофиг!" — осуждённая чиновница мотивирует подписчиков в Инстаграм 05.09.2022 189424
- Информацию о похищении девушки в Алматы прокомментировала полиция 04.09.2022 16983
- "И снова 3 сентября": появилась новая версия популярной песни-мема 03.09.2022 21182
- Иностранца будут судить в Атырау за инцидент на борту самолёта 03.09.2022 12004
- 48-летний мужчина впервые пошел в школу в Шымкенте 02.09.2022 12365
- В Караганде водитель переехал пешехода из-за пачки сигарет 28.08.2022 21085
- "Как на скакуне". Водитель-лихач на Lexus напугал жителей Риддера 28.08.2022 7399
- Патриотизм бросается в глаза - полулярный российский блогер о жизни в Казахстане 26.08.2022 13276
- Ультиматум властям: бомбы ищут в зданиях судов Алматы и Алматинской области 26.08.2022 7295
- Сотрудники КТЖ и транспортные полицейские подрались на матче в Бурабае 24.08.2022 10089
- Танцующую в столичной мечети девушку обсуждают в Сети 22.08.2022 32131
- Болельщики устроили скандал на турнире лиги Хабиба Нурмагомедова в Нур-Султане 21.08.2022 14568
- "Устал ходить пешком" — пьяный подросток из Тараза объяснил, зачем угнал авто 20.08.2022 7953
- Главу Союза мусульман Мурата Телибекова обвинили в избиении супруги 17.08.2022 11914
- Сколько стоит школьная форма сына, рассказал министр просвещения 16.08.2022 8059
- Нурлан Нигматуллин и его брат-близнец Ерлан Нигматуллин фигурируют в уголовном деле 15.08.2022 25250
- Парковки "умные", а тендер - не очень. Нацкомпания ЭКСПО попала в скандальную историю 12.08.2022 10129
- Про Ferrari сына и свои планы на пенсии рассказал бывший премьер Сапарбаев 11.08.2022 10921
-
- Токаев провёл встречу с президентом Европейской комиссии Урсулой фон дер Ляйен 22.10.2022 827
- Мы должны быть готовы дать отпор в случае возникновения любых угроз нашей стране - Токаев 22.10.2022 1058
- Почти 3 100 золотых слитков продали в Казахстане в сентябре 22.10.2022 779
- Глава государства присвоил Каирбеку Сулейменову звание "Халық қаһарманы" 22.10.2022 18421
- Государственными наградами отметили ряд казахстанцев ко Дню Республики 22.10.2022 1062
- Устранить барьеры в госзакупках призвал страны ЕАЭС премьер Казахстана 21.10.2022 932
- Президент Казахстана назначил трёх новых послов 21.10.2022 976
- ЦИК зарегистрировала Салтанат Турсынбекову в качестве кандидата в президенты 20.10.2022 6017
- МВД хочет покончить с пытками заключённых. Как это сделать? 19.10.2022 1612
- Заседание правительства с президентом. О чём говорил Токаев 14.07.2022 12727
- К чему придёт архитектура Алматы после 30 июня: менять нельзя корректировать 14.07.2022 10980
- Есть ли шанс убрать монополию? Что изменится на рынках топлива, жилья и перевозок в Казахстане 12.07.2022 10978
- От чего гибнут сайгаки. Как системно и с пользой регулировать их поголовье в Казахстане 11.07.2022 11484
- "На Западе экодуки строят даже для червей". Эксперт о главной проблеме сайгаков в Казахстане 11.07.2022 10629
- История любви на всю жизнь. Как народный артист СССР Рамазан Бапов стал легендой 08.07.2022 14876
- Ибрагим Кубеков: "Печатный" Дон Кихот в эпоху интернета 08.07.2022 11594
- К чему приведет выравнивание тарифов за электроснабжение в Казахстане 04.07.2022 13082
- "Ни одна страна не решит вашу проблему". Главный трансплантолог Беларуси о посмертном донорстве в Казахстане 04.07.2022 14057
- Малые города Казахстана прирастают амбициозной промышленностью 30.06.2022 13737
- Как в Казахстане проходит реабилитация детей 30.06.2022 11334
- "Это протест против устоев общества" — премьера оперы "Дон Жуан" состоялась в "Астана Опера" 30.06.2022 11716
- Золотодобывающий Бестобе продолжает лихорадить — жители грозят голодовкой 29.06.2022 28208
- Журналисты, которых мы потеряли, но всегда помним о них 28.06.2022 12677
- Косметолог для покойника. Как готовят в последний путь 27.06.2022 15053
- Началу Великой Отечественной войны посвятили лиричный вечер музыки в Павлодаре 22.06.2022 11768
- Как проблему бродячих животных решают на севере Казахстана 21.06.2022 13037
- Как обеспечить себе безбедное будущее, рассказал Аскар Акаев алматинским студентам 21.06.2022 13703
- Невидимые и не нужные. Как живут бывшие наркоманы, экс-зэки и люди с ВИЧ в Казахстане 20.06.2022 14984
- Саммит по ЦУР: Как страны Центральной Азии будут восстанавливаться после пандемии 16.06.2022 13121
- Почему Казахстану ещё нужна высокая базовая ставка 14.06.2022 15088
- Частные колледжи Павлодара жалуются: зарплата их педагогов ниже, чем в государственных 13.06.2022 14623
- Казахстан решительнее берётся за декарбонизацию 10.06.2022 15812
- Сексуальное здоровье и воспитание: почему мы табуируем эти темы в Казахстане 07.06.2022 15731
- Счастье быть собой. Как живут дети с алопецией в Казахстане 01.06.2022 32301
- Посмотреть "глазами детей". Выставка детского творчества открылась в столице 01.06.2022 16193
- Уникальный детский сад открылся в Нур-Султане 01.06.2022 17133
- Создавая тепло. Как волонтёры РК согревают недоношенных малышей вязаными изделиями 01.06.2022 16814
- От надежд до разочарования. Как сборная Казахстана по хоккею боролась за место в плей-офф чемпионата мира 31.05.2022 17716
- "Память во имя будущего". Как учёные изучают судьбы советских политрепрессированных и почему это важно 31.05.2022 17628
- "Меня чуть не обманули телефонные мошенники" — как не попасть на крючок "дропперам" 30.05.2022 26558
- Помогут ли инициативы Миннацэкономики наполнить бюджет? 30.05.2022 17102
- Страсти по ArtSport: Когда вновь заработает программа? 25.05.2022 24364
- Магия чистого саумал: кобылья ферма стала местом притяжения в Кокшетау 24.05.2022 35113
- Зачем государство вливает миллиарды тенге в промышленность? 24.05.2022 18889
- ArtSport: в Нур-Султане обсудили проблемы бесплатных кружков и секций для детей 20.05.2022 24598
- Как в Казахстане проводят операции от ожирения и в каких случаях это бесплатно 19.05.2022 23445
- Как проехать на Алаколь, или "Романтика" железных дорог Казахстана 18.05.2022 25420
- "Они готовы жонглировать страхами людей" — эксперты о противниках поправок в Конституцию 16.05.2022 21479
- Разводы и лукавое гендерное равенство. Что происходит с институтом семьи в Казахстане? 15.05.2022 22918
- Казахстан сохраняет привлекательность для иностранных инвесторов 12.05.2022 21135
- Что находится внутри Института ядерной физики РК. Фоторепортаж 05.05.2022 20942
- "Это не такой простой вопрос" — эксперт о подготовке специалистов для АЭС 04.05.2022 20868
- Как русский парень поёт про Казахстан и танцует лезгинку 01.05.2022 36554
- Сурдлимпийские игры в Бразилии. Кто представит Казахстан 01.05.2022 22953
- "Если народ проголосует". Почему изменения в Конституции важны для Казахстана? 01.05.2022 21082
- Что вы знаете об атомной энергетике? Строительство АЭС в Казахстане глазами физика-ядерщика 29.04.2022 25993
- Детская безопасность. Как защитить своего ребёнка? 08.04.2022 25148
- GGG против самурая из Токио. Главное о бое Геннадия Головкина и Риоты Мураты 08.04.2022 25505
- "Важная инициатива, но не догма" — политические реформы обсудили в КИСИ 06.04.2022 24774
- Нужна ли стране Женская партия? 05.04.2022 24886
- Гидроэкология, или Почему наводнения стали проклятием для прибрежных жителей Казахстана? 04.04.2022 27029
- Болашакер Магжан Кистаубаев об учёбе в США, создании STEM Академии и об "утечке мозгов" 01.04.2022 27511
- Убогие хосписы, долги и штрафы — что не так с поддержкой онкобольных в Казахстане 31.03.2022 26198
- Радикализация и тюрьма как университет. Чем нам грозит поколение NEET 31.03.2022 25796
- Тысячи глаз и тысячи рук. Как самим изменить Казахстан — мнения экспертов 28.03.2022 26478
- Современные танцы под Моцарта в пудре и кринолине: премьера чешского балета в Нур-Султане 28.03.2022 27827
- Возвращение приватизированного: откат или прогресс для экономики? 25.03.2022 25282
- 80-летний рубеж: юбилейная выставка известного художника открылась в Нур-Султане 25.03.2022 28792
- Свыше 400 казахстанцев отказались в 2021 году от радикальных религиозных течений — КНБ 24.03.2022 26245
- Как искоренить бюрократию в медицине Казахстана 24.03.2022 26865
- Возрождение Конституционного суда в Казахстане. Что ждут от нового органа? 18.03.2022 27821
- "Пути обратно нет. Пришло время строить новый Казахстан" — мнения экспертов 17.03.2022 29630
- "Чтобы человеческая машина не заглохла" — интервью с главным нефрологом Нур-Султана 15.03.2022 28481
- Больше ста: рецепт долголетия от казахстанки бабы Дуси 15.03.2022 27659
- Послание–2021. Что удалось выполнить? 15.03.2022 31665
- Как решаются задачи по цифровизации Казахстана 14.03.2022 27251
- "Утром деньги — вечером фильмы": готов ли Казахстан к диалогу с Голливудом? 11.03.2022 30188
- На преодоление стресса после январских событий уйдет не менее пяти лет — психолог 10.03.2022 27851
- Когда четыре года учёбы — коту под хвост. Работодатель о выпускниках вузов РК 10.03.2022 58598
- "Молодому специалисту сложно прожить на мизерную зарплату" — интервью о проблемах молодежи 09.03.2022 29370