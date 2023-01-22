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  • Мог поджечь себя сам: названа предварительная причина смерти костанайца в подъезде
ng.kz Сегодня, 21:39
94
Сегодня, 21:39
94
Фото: ng.kz

Мог поджечь себя сам: названа предварительная причина смерти костанайца в подъезде

Названа предварительная причина смерти мужчины, чьё тело было найдено обгоревшим в подъезде костанайской многоэтажки, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Аlau.kz.

По одной из версий, причиной мог стать суицид. Рядом с телом были обнаружены спички и зажигалка.

"21 января в 13:16 в Восьмом микрорайоне Костаная, на лестничной площадке между 9 и 10 этажами в подъезде дома обнаружено полуобгоревшее тело человека, предварительно мужского пола. Личность погибшего устанавливается", — сообщили в пресс-службе МЧС РК.

Напомним, пожарным сообщили, что  на лестничной площадке горел мусор. Для тушения прибыли семь единиц техники и 19 человек личного состава. Пожар потушили быстро. Эвакуации жителей не потребовалось, однако на месте происшествия обнаружили обгоревшее тело неизвестного.

Обстоятельства трагедии расследует полиция, где пока так и не прокомментировали случившееся. Назначены экспертизы.

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#суицид #самоподжог #костанай
BaigeNews.kz
Сегодня, 21:39
94
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