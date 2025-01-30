Министр транспорта Марат Карабаев рассказал о ключевых договоренностях, достигнутых на встрече премьер-министров Казахстана и России в сфере транспортной инфраструктуры, передаёт корреспондент BaigeNews.kz.

По его словам, в сотрудничестве в транспортной отрасли наблюдается динамичное развитие. При этом особое внимание уделяется продвижению международного коридора "Север – Юг". Казахстан предоставил скидки до 50% на железнодорожные перевозки по этому маршруту, который связывает Беларусь, Россию, Казахстан, Туркменистан. Также создаются условия для использования российскими экспортерами портов Актау и Курык.

"Мы проверили дноуглубительные работы в казахстанских портах и ожидаем аналогичных работ в порту Махачкалы", - подчеркнул Карабаев.

Кроме того, на встрече обсуждался проект строительства третьего железнодорожного пункта пропуска на границе с Китаем – Бахты – Аягоз. Этот пункт пропуска позволит увеличить транзитные перевозки между КНР и РФ через территорию Казахстана.

Отдельное внимание стороны уделили синхронизации модернизации пунктов пропуска.