Министерством здравоохранения в последние годы активно реализуются инициативы по улучшению условий оказания медицинской помощи сельскому населению. В своем Послании Глава государства подчеркнул, что мы должны обеспечить доступность качественных медицинских услуг для каждого гражданина, независимо от того, где он живет – в городе или в глубинке. Это не только вопрос социальной справедливости, но и основа здоровья нации, говорит первый вице-министр здравоохранения Тимур Султангазиев, передает BaigeNews.kz.

- Тимур Сламжанович, какие шаги предпринимаются для улучшения инфраструктуры сельского здравоохранения?

В рамках поручения Президента страны в настоящее время продолжается реализация национального проекта по модернизации сельского здравоохранения. Он предусматривает строительство недостающих врачебных амбулаторий, фельдшерско-акушерских пунктов (ФАПы), медицинских пунктов в тех населенных пунктах, где их вообще не было или они устарели морально и физически. Надо признать, что некоторые здания медорганизаций в селах были построены в середине прошлого века и находились в плачевном состоянии. Доля износа сельской инфраструктуры в здравоохранении составляет свыше 55%.

Национальным проектом предусмотрено строительство 655 объектов ПМСП, из которых на сегодня завершено строительство 460 объектов, из них 99 объектов завершено в 2023 году и 361 объект в 2024 году. Впервые при возведении сельских объектов применяется унифицированный подход к проектированию, где предусмотрены кабинеты амбулаторной реабилитации, телемедицины, аптечные пункты, собственные лаборатории, дневные стационары. При этом учитывается оснащение оборудованием, внешняя отделка, архитектурный облик и другие параметры. Во всех объектах ПМСП предусмотрены компьютерная и медицинская техника для организации телемедицинских консультаций с ведущими врачами областных и республиканских клиник.

В рамках национального проекта идет также обновление и оснащение сельских медицинских учреждений современным оборудованием, включая аппараты для диагностики, лабораторные устройства, а также системы для телемедицины. Это позволит сельским жителям получать качественные медицинские услуги на месте, не покидая родные села. В 2025 году планируется завершить реализацию нацпроекта, строительство оставшихся 195 объектов ПМСП в сельской местности.

В целом сейчас активно развивается инфраструктура объектов сельского здравоохранения. Медицинскую помощь оказывают около 5 тысяч объектов здравоохранения, в том числе свыше 3,5 тысяч медицинских и фельдшерско-акушерских пунктов, 1300 врачебных амбулаторий, 170 поликлиник и 186 больниц.

- Построить новые медицинские учреждения – это полдела. А как обстоят дела с кадрами?

- Дополнительная потребность на селе составляет 304 медицинских работника, в том числе 54 врача общей практики, 253 среднего медперсонала. Итого за два года реализации проекта в объекты ПМСП трудоустроены 32 врачей общей практики, или 56%. Оставшиеся 22 врачей общей практики будут трудоустроены по мере завершения строительных работ и передачи объектов на баланс районных больниц.

- Сельчанам зачастую приходится выезжать в республиканские медицинские центры, чтобы получить высокотехнологичную медпомощь, это связано с затратами и временем. Как решается вопрос доступности медуслуг для сельских жителей?

- Для решения проблемы в рамках Нацпроекта продолжается работа по модернизации 32 районных больниц, включающая в себя открытие отделений, оснащение современным медоборудованием, проведение капитального ремонта либо строительство пристроек (реконструкции) для создания новых отделений и установки тяжелой медтехники. Эти меры помогут обеспечить своевременное оказание экстренной медицинской помощи сельскому населению при инфарктах, инсультах, травмах и других состояниях с соблюдением принципа "золотого часа", что по нашим ожиданиям, позволит снизить смертность от этих болезней на 20%.

С 2023 года для оснащения 16 районных больниц было закуплено 1800 единиц медицинской техники на общую сумму 10,5 млрд тенге. В 2025 году планируется продолжить оснащение медицинским оборудованием 14 районных больниц, это ангиографы, МРТ, КТ.

В целом на сегодня идет рост оказанных диагностических услуг сельскому населению. Так, по итогам 2024 года жителям сельских районов Казахстана было оказано 586 тыс. консультативно-диагностических услуг. Основную часть оказанных услуг составляют консультации профильных специалистов. Доля инструментальных исследований также значительна, что свидетельствует о проведении диагностических процедур, в том числе в рамках возможностей нацпроекта и новых объектов.

- В последние годы получила развитие транспортная медицина. Насколько она позволяет приблизить услуги медицины к нуждам жителей отдаленных сел?

- Мобильная транспортная медицина в условиях большой территории и разбросанности населенных пунктов - это важный элемент здравоохранения, позволяющий обеспечить доступность медпомощи для самых дальних уголков страны, куда тяжело добраться обычными маршрутами. Для повышения доступности медицинской помощи жителям, проживающим в отдаленных станциях, ежегодно реализуется социальный проект "Медицинский поезд "Саламатты Қазақстан". В составе бригады медпоезда помощь оказывают 14 узких специалистов (терапевт, педиатр, кардиолог, рентгенолог, хирург/ травматолог, оториноларинголог, невропатолог, стоматолог, акушер-гинеколог, уролог, офтальмолог, врач ультразвукавой диагностики, психолог). В 2024 году медицинским поездом охвачено 128 станций 17 областей Казахстана. Осмотрено свыше 104 тысяч граждан сельского населения, том числе из них 20 552 детей, это на 20% больше, чем в предыдущем году. Оказано 236 595 медицинских услуг, в том числе стоматологических – 12 307, лабораторных исследований – 24 602, проведено 7 671 малых хирургических операций, 24 112 инструментально-диагностических исследований. В ходе осмотров выявлено 5 480 пациентов с различными заболеваниями.

Второе направление транспортной медицины - это современные передвижные медицинские комплексы (ПМК). Они у нас оснащены всем необходимым оборудованием, включая ультразвуковые аппараты, лаборатории для проведения анализов, а также системы для проведения флюорографии, ЭКГ и других обследований. Они оказывают не только первичную помощь, но и могут проводить комплексные медицинские процедуры. Эти комплексы стали настоящим спасением для жителей отдаленных сельских регионов, где доступ к медицинским учреждениям ограничен.

Обеспечение услугами передвижных медицинских комплексов включает консультативный прием профильных специалистов, в том числе подлежащих динамическому наблюдению (ВОП, акушер-гинеколог, стоматолог), проведение скрининговых исследований и проведение лабораторных, рентгенологических и диагностических исследований (УЗИ, ЭКГ, ЭхоКГ). В 2024 году выезд автотранспорта ПМК осуществлен в 3 271 сельских населенных пункта, таким образом, охватив 92,6% от годового плана. В 2024 году специалистами "поликлиник на колесах" оказано 1,2 млн медицинских услуг жителям 3072 населенных пунктов. Посредством передвижных комплексов проведено 656 тыс. диагностических исследований, 1,2 млн консультаций профильных специалистов, 332,8 тыс. лабораторных исследований. В ходе осмотров и обследований выявлено 95 тысяч пациентов с различными заболеваниями. По итогам профосмотров 33,7 тыс. сельских жителей были взяты на динамическое наблюдение.

- В стране созданы и реализуются несколько пилотных проектов, основанных на применении информационно-коммуникационных технологий для предоставления дистанционных медуслуг. Расскажите подробней о них.

- Дистанционные медицинские решения с аудиовизуальным контактом и телемедицинской сетью с подключенным медицинским оборудованием охватывают 145 медицинских организаций по республике. В СКО в 2024 году проведена успешная пилотная апробация проекта "Телемедицинская экосистема" (АО "C3Medical"). Медицинский персонал сельских МО в течении 5 месяцев при помощи 16 телемедицинских станций проводили обследование пациентов (ЭКГ, дермаскопические исследования состояния кожи, исследования слухового прохода или осмотр гортани, ультразвуковые исследования органов и кровеносных сосудов, аускультацию звуков сердца, дыхания, измерение артериального давления) и получали квалифицированную помощь врачей районных и/или областных больниц. Всего за период проведения пилотной апробации оказано 1 755 услуг. Цифровизация и телекоммуникационные технологии в сельской местности позволяют сделать доступными для пациентов высококвалифицированную медпомощь, консультации узких специалистов, несмотря на дальние расстояния, принять своевременные решения по лечению пациентов.

В минувшем году было охвачено бесплатными лекарственными средствами 2, 4 млн казахстанцев, из них 40%, или порядка 1 миллиона сельских жителей. В части доступности лекарственного обеспечения и медицинских изделий для сельских жителей открыты 172 аптечных пункта на базе медицинских организаций и 694 частных аптек, а также 2 передвижных аптечных пункта.

- Как обстоит дело с продолжительностью жизни казахстанских сельчан?

- В сельской местности у нас проживает более 7,5 миллионов человек, что составляет 38% от общего количества населения, из них детское - 37%, взрослое – 63%. На селе традиционно наблюдается высокая доля населения пенсионного возраста (60 лет и старше) и высокая доля детей в возрасте до 17 лет (37%) по сравнению с городским населением (32%), что связано с высокой рождаемостью в сельской местности и традициями.

В Казахстане за период с 2017 по 2023 годы наблюдается тенденция к увеличению ожидаемой продолжительности жизни и снижению показателей смертности как в городских, так и в сельских районах. Это свидетельствует об улучшении условий жизни и доступа к медицинской помощи. Так, ожидаемая продолжительность жизни с 2019 года увеличилась на 1,91 года и При этом за 5-летний период наблюдается снижение показателя первичной заболеваемости как в городе, так и в селе, причем первичная заболеваемость в городах выше, чем в селах.

Динамика смертности от различных причин (болезни системы кровообращения, болезни органов дыхания и злокачественные новообразования) в городских и сельских населенных пунктах за период с 2018 по 2023 годы также демонстрирует тенденцию к снижению. Так, за последние 5 лет общая смертность снизилась на 8,6%, в том числе городского населения на 13,6% и сельского населения на 1%.

- Спасибо за интервью!