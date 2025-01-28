Президент Касым-Жомарт Токаев на расширенном заседании правительства отметил необходимые задачи по развитию сел, передает BaigeNews.kz.

Президент подчеркнул, что в целом по этому вопросу много нерешённых проблем.

"В приоритете – модернизация инфраструктуры и поддержка бизнеса. Решение интегрировать в один программный документ все меры государственной поддержки по комплексному развитию сельских территорий было правильным ("Ауыл аманаты", "Ауыл – ел бесігі" и другие). Жду от Правительства и акимов новых системных и нестандартных подходов. В целом, в сельском хозяйстве немало нерешенных проблем, о них пишут фермеры и эксперты. В частности, пустуют многие откормочные площадки, а скот продается в соседние страны по низким ценам", - сказал Токаев.

Президент считает, что нужно уделять внимание всем вопросам, влияющим на качество жизни на селе. Нельзя допустить, чтобы сельчане лишились доступа к финансовым и государственным услугам. Сейчас эта задача во многом решается за счет инфраструктуры "Казпочты".

В связи с этим он поручил Правительству совместно с акиматами обеспечить дальнейшую бесперебойную работу почтовых отделений даже в самых отдаленных населенных пунктах.