Moderna подала в суд на Pfizer за "воровство" технологии вакцины от коронавируса

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Американская биотехнологическая компания Moderna, Inc., разрабатывающая лекарства и вакцины на основе матричной РНК подала иски о нарушении патентных прав против Pfizer и BioNTech, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на сайт компании.

Как говорится в сообщении производителя, он считает, что вакцина Comirnaty против Covid-19, разработанная Pfizer и BioNTech, нарушает патенты, поданные Moderna в период с 2010 по 2016 год и касающиеся основополагающей технологии мРНК Moderna.

В компании также отмечают, что ее новаторская технология имела решающее значение для разработки собственной мРНК-вакцины, а Pfizer и BioNTech без разрешения Moderna скопировали эту технологию для создания Comirnaty.

"Инновационную технологическую платформу мРНК мы разработали, вложив миллиарды долларов, и запатентовали в течение десятилетия, предшествовавшего пандемии Covid-19. Эта основополагающая платформа, которую мы начали создавать в 2010 года, наряду с нашей запатентованной работой над коронавирусами в 2015 и 2016 годах позволила нам произвести безопасную и высокоэффективную вакцину против Covid-19 в рекордно короткие сроки после начала пандемии", - отметил гендиректор Moderna Стефан Бансель.