Модель судебного администрирования Казахстана уникальна - президент МАСА

На официальном сайте Международной ассоциации по судебному администрированию (IACA), опубликован доклад его президента Луиса Пальма на IX Съезде судей Казахстана, передаёт BaigeNews.kz.

Профессор Национального университета Буэнос-Айреса, директор международного института передового опыта в области правосудия (IIJE) в Гааге (Нидерланды) д-р Л.Пальма побывал в октябре 2024 года в Астане.

Выступая на главном форуме судей страны, он высоко оценил судебные реформы Казахстана.

Пальма отметил прогрессивность преобразований казахстанских судов, служащих примером для других стран.

В докладе обращено внимание на следующие ключевые моменты. Во-первых, Казахстан внедрил уникальную независимую систему финансирования судов, освобождая судебную власть от политического влияния. Во-вторых, создана модель независимой судебной администрации, которая разделяет административные и судебные функции. В-третьих, введен Административно-процессуальный кодекс (АППК) и специализированные суды, что привлекает международных инвесторов. В-четвертых, широко применяются IT-решения для цифровизации судебных процессов, делая их более прозрачными и доступными. В-пятых, Казахстан играет значимую роль на международном уровне, демонстрируя подход к созданию "суда будущего", основанного на доступности и прозрачности правосудия.

Президент IACA отметил проведение изменений за короткий срок в цифровизации, обучении, управлении, инфраструктуре и сотрудничестве.

Напомним, глава Казахстана К.Токаев принял Л.Пальму в рамках его визита в Астану.