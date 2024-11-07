"Мода – не для слабых духом": как мужчина-модель из Ирана оказался в Казахстане

Модель Мердад Разави, известный в fashion-тусовках под сценическим именем Моцарт, переехал в Казахстан несколько лет назад. В эксклюзивном интервью BaigeNews.kz он рассказал, с какими трудностями сталкиваются мужчины-модели в Иране, об особенностях мужского моделинга и о том, чем его привлёк и удивил Казахстан.

Мердад Разави родился в 1984 году в Тегеране. Модельным бизнесом он занимается профессионально уже более 14 лет. Мердад – магистр в области управления бизнесом, а степень бакалавра получил по специальности "Компьютерное программирование". Однако его увлечение модой оказалось сильнее запретов и сложностей. Он сотрудничал с такими именитыми брендами как Dolce&Gabbana, Versace, Honda, Kinder, KFC. Несмотря на то, что ему 40 лет (к этому времени многие модели выходят на пенсию), останавливаться на достигнутом он не собирается, впереди много планов.

- Мердад, что привело Вас на подиум?

- С самого детства я увлекался искусством, и мода была одной из моих любимых форм самовыражения. До того, как стать моделью, я пробовал себя в разных сферах. Я пел в местной музыкальной группе, снимался в театре и вёл радио-шоу. Но в 2010 году нашёл возможность попасть в индустрию моды. С тех пор мне выпала честь сотрудничать с такими престижными брендами и известными дизайнерами, как Julian MacDonald, Dolce&Gabbana, Versace, Honda, Kinder, KFC, Timberland, Nissan, Petronas и многими другими. Я также участвовал в таких крупных неделях моды, как Kuala Lumpur Fashion Week, Stylo Asia Fashion Week, Mercedes-Benz Fashion Week и Malaysia Fashion Week. С приобретением опыта я начал делиться своими знаниями, обучая начинающих моделей и участвуя в качестве жюри в конкурсах. Помимо карьеры в моделинге, я также сыграл роли в нескольких телевизионных проектах и фильмах, что расширило мой опыт в развлекательной индустрии. В целом это был захватывающий и многогранный карьерный путь, и я благодарен за каждую возможность, которая представилась мне.

- Говорят, в Иране мужчинам сложно быть моделями… Приходилось ли Вам сталкиваться с какими-то трудностями? Как родные отреагировали на сделанный Вами выбор профессии?

- Я всегда мечтал работать с крупными брендами, ходить по подиуму и видеть своё лицо на рекламных щитах. Но в Иране осуществление этой мечты в реальность было нелёгким. Государство не поддерживало индустрию моды, не давало разрешение на проведение показов. Я пытался что-то пробовать, но ничего не получалось. Я слышал, что ситуация немного улучшилась, появились возможности для прогресса, но предстоит ещё долгий и тернистый путь. Ещё одной преградой, с которой сталкиваются многие талантливые люди, является отсутствие стабильности в работе и небольшие масштабы самой индустрии. Поэтому, как только я покинул страну, я полностью посвятил себя достижению своей мечты.

Начало пути в модную индустрию, безусловно, было трудным. У меня не было ни портфолио, ни опыта, ни связей в этой сфере. Я сталкивался с постоянными отказами от модельных агентств и жёсткой критикой. Моделям из Ближнего Востока особенно трудно, так как им приходится преодолевать дополнительные трудности, чтобы добиться успеха. Мне было ясно, что нужно начинать с нуля. Сначала я брал проекты, которые мне предлагали знакомые, а также работал со студентами факультета дизайна, они работали над своими проектами в университете. Так я получил своё первую оплачиваемую работу – это был модный показ для Stylo Fashion Week. В это же время я присоединился к Facebook-группе для начинающих моделей, многие из которых работали актёрами для массовок в фильмах и рекламных роликах. Хотя на первых порах прогресс был не таким быстрым, этот опыт помог мне создать портфолио, которое в конечном итоге привлекло внимание ведущих специалистов, директоров, фотографов, стилистов и модельных агентств.

Моя семья поддержала меня, несмотря на то, что они знали, насколько сложным и неопределённым будет этот путь. Мои друзья разделились. Одни поддерживали меня и говорили, чтобы я следовал за своей мечтой и делал то, что принесёт мне счастье, а другие не могли понять, почему я рискую всем ради чего-то столь неопределённого. Я понимал обе стороны, был страх не оправдать ожиданий и одолевало беспокойство о том, что принесёт будущее. Но в конце концов я понял одно: если я не попробую, я никогда не узнаю, что могло бы быть. Эта жизнь могла бы сделать меня счастливым, и я знал, что должен сделать всё возможное, чтобы добиться этого.

- Куда вы уехали из Ирана и как попали в Казахстан?

- Моим первым направлением стала Малайзия. Я жил в Юго-Восточной Азии около 11 лет, здесь я смог развиваться профессионально и как личность. Но затем наступила пандемия и модельная индустрия, как и многие другие отрасли, приостановила работу. Именно тогда мы с женой решили, что пора что-то менять. Мы переехали в Казахстан, чтобы быть рядом с семьёй и найти новые возможности. Я приехал сюда, попробовал бешбармак в первый раз и сразу решил остаться (смеётся). Казахстан стал моим вторым домом, здесь живёт моя вторая семья. Здесь у меня появилось ощущение, что это место идеально подходит для следующего этапа нашей жизни.

- Какое впечатление произвёл на Вас Казахстан? Что удивило?

- На мой взгляд, люди в Казахстане очень тёплые и дружелюбные по отношению к иностранцам. Есть такая искренняя доброта, которую невозможно не почувствовать, и я ощущал это каждый раз, общаясь с местными. Мне очень нравится культура Казахстана, ценю сохранившееся здесь уважение к традициям. У жителей страны сильные семейные ценности. Отношения между друзьями и родственниками остаются очень крепкими.

Меня удивила и погода в Казахстане. После жизни в тропических странах, где солнце почти всегда светит, адаптация к -30°C в Астане была для меня настоящим шоком! Здесь холод ощущается по-особенному. Я быстро адаптировался к новой среде, меня тепло приняли люди, поэтому Казахстан стал для меня настоящим домом, о котором я не мог и мечтать.

- Как Вы познакомились с Вашей супругой Айнур? Она познакомила Вас с казахскими традициями, они похожи на Ваши?

- Я встретил Айнуру в Куала-Лумпуре. Это была судьбоносная встреча, что-то мистическое, но реальное. Айнура познакомила меня с традициями своего народа. Первое, что она предложила, было мясо конины! Представьте, я всю жизнь любил лошадей, и теперь мне нужно было выбирать: Айнура или не есть конину (смеётся). Конину теперь я люблю. Если говорить о сходстве наших культур, то есть несколько ключевых для меня аспектов: семейные ценности, уважение к старшим, гостеприимство, а также любовь к музыке и танцам. Эти традиции важны как в Казахстане, так и в моей культуре, что помогает мне глубже понять Айнуру и её семью. Несмотря на различия, у нас есть много общего.

- На Ваш взгляд, кому тяжелее конкурировать в модельном бизнесе мужчинам или женщинам?

- Я всегда считал, что индустрия моды ориентирована, прежде всего, на женщин. Конкуренция среди женщин-моделей гораздо выше, но на них и больший спрос, а значит, у них больше возможностей. Мужчинам приходится искать свою нишу и быть уникальными. Мужчины тоже сталкиваются с трудностями, особенно в странах, где модная индустрия только развивается, или где присутствуют определённые стереотипы о мужской красоте и теле.

Женщины в Иране сталкиваются с ещё большими трудностями из-за политических ограничений, что значительно усложняет их карьеру в индустрии моды. В Иране есть невероятный потенциал: потрясающие модели, дизайнеры и стилисты, которые могли бы повлиять на мировую индустрию. Поэтому много талантливых иранцев уехали за рубеж и стали известными как, например, Bijan, Amiri и Manny Mashouf.

Что касается Казахстана, то индустрия моды здесь, безусловно, развивается. Имеются большие возможности как для женщин-моделей, так и для мужчин-моделей.

- Как сложилась Ваша карьера в Казахстане? Сотрудничали ли вы с казахстанскими модельными агентствами?

- Когда я приехал в Казахстан в первый раз, я жил в Астане. Но индустрия моды там ещё не настолько развита. Но мне удалось поработать в нескольких проектах с такими брендами, как Boss Kazakhstan, Choco Flowers и другие.

Потом я переехал в Алматы, где мода, реклама и коммерческие съёмки гораздо более развиты. За короткий период мне удалось принять участие в нескольких модных показах и сняться в рекламных роликах для крупных брендов. Я благодарен за все возможности, которые мне представились в Алматы, в том числе благодаря партнёрству с одним из самых известных модельных агентств в Казахстане Mulan Models.

- А планируете ли Вы выходить на профессиональные рынки ближнего или дальнего зарубежья?

- Безусловно, я хотел бы исследовать профессиональные рынки как в соседних странах, так и в более отдалённых. Возможность работать в разных странах, знакомиться с новыми культурами и сотрудничать с профессионалами моды и рекламы по всему миру вызывает у меня огромное вдохновение. Мне всегда было интересно наблюдать, как каждая культура вносит свои особенности в индустрию моды и красоты. Но куда бы меня ни завела карьера, Казахстан всегда будет моим домом. Моя семья, друзья и чувство принадлежности, которое я испытываю здесь, всегда будут тянуть меня обратно.

- Что посоветуете молодым парням, которые хотят стать моделями?

- Мой совет прост: индустрия моды, как и любая другая другая, основанная на таланте, не для слабых духом. Нужно уметь принимать критику, слышать "нет" множество раз и продолжать двигаться вперёд. Отказ – это часть пути, но не конец. Каждое "нет" – это шаг ближе к "да", так что нужно продолжать искать следующую возможность.

Быть моделью – это не только постоянный уход за внешним видом. Нужно заботиться о своём теле, но также важно следить за своим состоянием духа, потому что давление может быть очень сильным. Оставайтесь скромными, будьте добрыми к клиентам и всегда поддерживайте связи. Стройте отношения, никогда не знаешь, когда они могут пригодиться. Следите за быстро меняющимися трендами и требованиями индустрии моды. И самое главное, помните, что ваша репутация значит больше, чем вы можете себе представить, поэтому всегда действуйте профессионально. Надёжность, уважение и умение работать с людьми помогут вам далеко продвинуться. Индустрия моды может быть жёсткой, но с правильным настроем и трудовой этикой вы сможете добиться успеха.

фото из личного архива Мердада Разави