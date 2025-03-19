В Алматы состоялся модный показ Nauryz Fashion Day, приуроченный ко Дню национальной одежды. Одной из главных особенностей события стало участие моделей старше 60 лет, которые дефилировали в традиционных чапанах и изысканных серебряных украшениях, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на КТК.

Гульсим Танатова, одна из участниц показа, поделилась своими впечатлениями:

"Мы сейчас пока показываем, какая должна быть одежда. Мы в этой одежде спокойно можем и в гости ходить, и по городу ходить. Мы с удовольствием это и делаем. Вот на мне одежда из коллекции 'Поющие барханы'. Она более современная. На голове кундук – это старинный головной убор женщин-казашек."

Активные участницы возрастной категории 60+ уже не в первый раз выходят на подиум в национальных костюмах. Ранее они выступили на Неделе моды в Милане, а в будущем планируют покорять модные подиумы Нью-Йорка и Парижа.

Помимо моделей старшего возраста, в показе приняли участие победительницы и финалистки конкурса "Мисс Казахстан". Они продемонстрировали, как гармонично сочетать вечерние платья с элементами казахского стиля. Мужские национальные наряды были представлены артистами театров.

Зрители также получили возможность примерить традиционные костюмы и пройтись по подиуму. Организаторы мероприятия убеждены, что национальную одежду можно носить не только в праздничные дни, но и в повседневной жизни.

Руководитель Музея истории города Алматы Камшат Джиеналиева отметила: