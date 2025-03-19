Мода без возраста: в Алматы прошел показ с моделями 60+
Алматинские бабушки покорили подиум на Nauryz Fashion Day.
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
В Алматы состоялся модный показ Nauryz Fashion Day, приуроченный ко Дню национальной одежды. Одной из главных особенностей события стало участие моделей старше 60 лет, которые дефилировали в традиционных чапанах и изысканных серебряных украшениях, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на КТК.
Гульсим Танатова, одна из участниц показа, поделилась своими впечатлениями:
"Мы сейчас пока показываем, какая должна быть одежда. Мы в этой одежде спокойно можем и в гости ходить, и по городу ходить. Мы с удовольствием это и делаем. Вот на мне одежда из коллекции 'Поющие барханы'. Она более современная. На голове кундук – это старинный головной убор женщин-казашек."
Активные участницы возрастной категории 60+ уже не в первый раз выходят на подиум в национальных костюмах. Ранее они выступили на Неделе моды в Милане, а в будущем планируют покорять модные подиумы Нью-Йорка и Парижа.
Помимо моделей старшего возраста, в показе приняли участие победительницы и финалистки конкурса "Мисс Казахстан". Они продемонстрировали, как гармонично сочетать вечерние платья с элементами казахского стиля. Мужские национальные наряды были представлены артистами театров.
Зрители также получили возможность примерить традиционные костюмы и пройтись по подиуму. Организаторы мероприятия убеждены, что национальную одежду можно носить не только в праздничные дни, но и в повседневной жизни.
Руководитель Музея истории города Алматы Камшат Джиеналиева отметила:
"На сегодняшний день наши традиционные национальные костюмы претерпевают современные изменения, связанные с актуальными требованиями моды. Однако основные, важные элементы, которые являются фундаментальными, остаются неизменными. В казахской культуре каждый элемент в одежде несет определенный смысл, отражая возраст, социальный статус и положение женщины".
Самое читаемое
- Наурыз 2025: сколько дней будут отдыхать казахстанцы
- Три девушки шантажировали мужчину изнасилованием в Жетысу
- Мужчина платил матерям малолетних девочек за съёмки порнороликов в Карагандинской области
- С 20 марта в Казахстане временно приостановят работу госуслуг
- Кремль опубликовал заявление по итогам беседы Путина с Трампом