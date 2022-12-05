Мобильные приложения помогают полицейским искать нарушителей в РК

В МВД рассказали, какие цифровые проекты помогают полицейским в работе, передаёт BaigeNews.kz.

Один "помощников" – это приложение "Қорғау", позволяющее полицейскому обнаружить дорожного правонарушителя.

Программа, анализируя данные уличных камер, сигнализирует на планшет ближайшего полицейского о приближении к нему опасного водителя.

Это могут быть злостный нарушитель ПДД либо водитель, управляющий машиной на большой скорости.

Сейчас проект реализуют в семи городах страны - Астане, Алматы и Шымкенте, Усть-Каменогорске, Атырау, Петропавловске и Туркестане.

"С помощью приложения водворены на штрафстоянку порядка 12 тысяч машин злостных нарушителей правил дорожного движения. Выявлено 740 фактов использования подложных госномеров. Задержано 2 370 водителей, не имеющих права управления, либо ранее лишенные прав", - сообщили в МВД.

Ещё один перспективный цифровой проект - официальное приложение МВД "102".

Если раньше в отдел полиции нужно было идти, или дозваниваться на номер 102, то сейчас достаточно воспользоваться официальным мобильным приложением. Его можно бесплатно скачать в App Store и Google Play.