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Мобильные приложения помогают полицейским искать нарушителей в РК Сегодня, 16:24
81
Сегодня, 16:24
81

Мобильные приложения помогают полицейским искать нарушителей в РК

В МВД рассказали, какие цифровые проекты помогают полицейским в работе, передаёт BaigeNews.kz.

Один "помощников" – это приложение "Қорғау", позволяющее полицейскому обнаружить дорожного правонарушителя.
Программа, анализируя данные уличных камер, сигнализирует на планшет ближайшего полицейского о приближении к нему опасного водителя. 

Это могут быть злостный нарушитель ПДД либо водитель, управляющий машиной на большой скорости. 

Сейчас проект реализуют в семи городах страны - Астане, Алматы и Шымкенте, Усть-Каменогорске, Атырау, Петропавловске и Туркестане.

"С помощью приложения водворены на штрафстоянку порядка 12 тысяч машин злостных нарушителей правил дорожного движения. Выявлено 740 фактов использования подложных госномеров. Задержано 2 370 водителей, не имеющих права управления, либо ранее лишенные прав", - сообщили в МВД.

Ещё один перспективный цифровой проект - официальное приложение МВД "102". 

Если раньше в отдел полиции нужно было идти, или дозваниваться на номер 102, то сейчас достаточно воспользоваться официальным мобильным приложением. Его можно бесплатно скачать в App Store и Google Play. 

"После успешной установки приложения обратиться в полицию со смартфона можно в любое время суток, тремя способами: текстовым сообщением, аудио, либо видео звонками. С помощью приложения граждане смогут отправить сообщения о нарушениях ПДД, ДТП, о семейных скандалах, случаях жестокого обращения с животными. С начала года посредством данного приложения в полицию поступило 183,3 тысячи обращений, из них 100,5 тысячи звонков, 35,6 тысячи в текстовом формате, 47,1 тысячи - из различных мессенджеров", - уточнили в МВД.

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#полиция #цифровизация
BaigeNews.kz
Сегодня, 16:24
81
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