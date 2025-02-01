Министерство финансов РК совместно с Национальным банком и банками второго уровня проработали пересмотр критерия, имеющего признаки получения дохода от осуществления предпринимательской деятельности, передаёт BaigeNews.kz.

"Действующие критерии будут дополнены пороговой суммой - входящие мобильные переводы должны превышать 12 МЗП (1 020 000 тенге) за 3 последовательных календарных месяца", - говорится в сообщении.

Основание такого решения стало то, что для обязательной регистрации в качестве ИП годовой доход должен составить свыше 12 МЗП. В 2025 году этот порог составляет 1 020 000 тенге.



Если эти поправки будут приняты, то под проверку попадут казахстанцы, которые в течение каждого из трех месяцев подряд получали мобильные переводы от 100 и более разных лиц, сумма которых превышает 12 МЗП (в 2025 году - 1 020 000 тенге).



Напомним, что ранее обсуждалась предельная сумма по переводам в размере 3 МЗП (в 2025 году - 255 000 тенге).