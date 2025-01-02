Комитет госдоходов Министерства финансов РК рассказал о проверке мобильных переводов граждан в 2025 году, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Учёт.kz.

Сообщается, все банки второго уровня передают налоговикам информацию о казахстанцах, получающих переводы более чем от 100 разных лиц на протяжении 3 месяцев подряд. Для налоговиков это один из критериев полагать, что гражданин занимается незаконной предпринимательской деятельностью.

Как пояснили в КГД, после отмены 4-го этапа всеобщего декларирования в Казахстане предприниматели вновь стали активно принимать переводы от клиентов, не отражая или занижая свою прибыль.

Для минимизации рисков налоговой проверки тех лиц, кто не обязан регистрироваться в качестве ИП, рекомендуется учитывать следующие критерии:

Получение одним физлицом на банковский счет мобильных переводов от 100 и более разных лиц ежемесячно в течение 3 месяцев подряд, общая сумма которых превышает 3 МЗП (в 2025 году - 255 000 тенге).

Напомним, банки второго уровня предоставляют данные в органы госдоходов поэтапно:

с 2023 года - по госслужащим, приравненным к ним лицам и их супругам;

с 2024 года - по работникам госучреждений, субъектов квазигосударственного сектора и их супругам;

с 2025 года - по ИП, руководителям юрлиц и их супругам;

с 2026 года - по оставшейся части граждан.

Важно отметить, что за осуществление предпринимательской деятельности без регистрации предусмотрен штраф в размере 15 МРП (в 2025 году - 58 980 тенге), за повторное нарушение - 30 МРП (в 2025 году - 117 960 тенге). Сокрытие объектов налогообложения предусматривает штраф в размере 200% от суммы налогов и других обязательных платежей, подлежащих уплате по сокрытому объекту налогообложения.

Также за невыдачу чека на первый раз предусмотрено предупреждение, повторное нарушение влечет за собой штраф от 30 МРП (в 2025 году - 117 960 тенге) до 40 МРП (в 2025 году - 157 280 тенге).

КГД отмечает, что использование предпринимателями мобильных переводов, не уплачивая налоги, серьезно сказывается на государственном бюджете. Введение системы отчетности поможет выявить скрытые доходы и поддержать прозрачные условия для честных предпринимателей.