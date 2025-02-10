Мобильные переводы в Казахстане: что ответил Жумангарин на предложения депутатов?
Депутаты критиковали налоговые органы за проверки мобильных переводов казахстанцев.
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Министр национальной экономики Серик Жумангарин отклонил предложение депутатов не проверять частные мобильные переводы небольших сумм, передаёт BaigeNews.kz.
Ранее партия "Ак жол" направила депутатский запрос на имя министра Жумангарина, в котором предложила проверять только тех казахстанцев, которым приходят мобильные переводы на сумму свыше 1 млн тенге в месяц.
Но эту идею министр национальной экономики назвал "противоречащей принципу справедливости налогообложения".
Депутат Азат Перуашев предложил также установить нижний предел платежа, подлежащего мониторингу – от 3-5 тысяч тенге и более.
Однако в правительстве это предложение не поддержали.
"Предложение по установлению нижнего предела платежа, подлежащего мониторингу, в размере 3-5 тысяч тенге не поддерживается, поскольку в сфере розничной торговли стоимость одного товара может быть ниже данного предела, но общий товарооборот – значительно высоким", – ответил на предложение Жумангарин.
Напомним, сообщалось, что порог для проверки могут увеличить до 1 млн тенге. Приказ Минфина еще не вступил в силу.
Основание такого решения стало то, что для обязательной регистрации в качестве ИП годовой доход должен составить свыше 12 МЗП. В 2025 году этот порог составляет 1 020 000 тенге.
Если эти поправки будут приняты, то под проверку попадут казахстанцы, которые в течение каждого из трех месяцев подряд получали мобильные переводы от 100 и более разных лиц, сумма которых превышает 12 МЗП (в 2025 году - 1 020 000 тенге).
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