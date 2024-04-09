Мобильные медицинские бригады и запас медикаментов – Дуйсенова о поддержке регионов с ЧС
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Под председательством премьер-министра РК Олжаса Бектенова прошло совещание по мерам, касающимся ликвидации последствий паводков. С докладом о наличии необходимых запасов медицинских и лекарственных средств выступила заместитель премьер-министра Тамара Дуйсенова, передаёт BaigeNews.kz.
По блоку здравоохранения ведётся работа по трём ключевым задачам: работа санитарно-эпидемиологических бригад, оказание пострадавшим медицинской помощи и обеспечение их лекарственными средствами.
Санитарно-эпидемиологические бригады совместно со специалистами министерства сельского хозяйства ведут работу по забору проб воды и контролю за скотомогильниками, свалками и септиками.
Кроме того, рабочая группа находится на постоянной связи с коллегами из Российской Федерации для предотвращения распространения инфекционных или бактериологических заболеваний. По итогам работы будут предприниматься упреждающие меры.
Со слов вице-премьера, все инфекционные больницы и медперсонал готовят на круглосуточную работу в случае необходимости.
"Алгоритм имеется, мобильные бригады на пунктах эвакуации уже работают. На особом контроле лица, находящиеся на диспансерном учёте и беременные. Стоит задача по формированию двухмесячного запаса дезинфицирующих и лекарственных средств", - сообщила Тамара Дуйсенова.
Запасы необходимых медикаментов планируется концентрировать на базах медорганизаций и региональных складах СК "Фармация". Идёт активная работа министерства здравоохранения в тесной связке с регионами.
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