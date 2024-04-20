Мобильные игры и искусственный интеллект: стартапы Astana Hub оценил премьер-министр

Премьер-министр Казахстана Олжас Бектенов посетил павильон ЭКСПО, где осмотрел цифровую инфраструктуру технопарка Astana Hub, а также ознакомился со стартап-проектами, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу Правительства РК.

Глава Правительства осмотрел инновационную экосистему Astana Hub. Ключевые задачи хаба – привлечение талантов, обучение, содействие в развитии бизнеса и поддержка экспорта IT-технологий. На сегодня успешно реализуется программа Tech Orda, инициированная Главой государства. Ее задача – подготовить 20 тысяч IT-специалистов к 2025 году. На данный момент обучение прошли более 15 тысяч учеников, запущено две тысячи стартап-проектов.

Для участников Astana Hub создана специальная благоприятная экосистема. Действуют преференции в виде особого налогового режима, предусматривающего освобождение от уплаты КПН, ИПН и налога на добавленную стоимость по обороту товаров, работ и услуг, реализуемых в Казахстане. Также IT-компаниям предоставляются рабочие помещения и партнерские бонусы. Все эти меры господдержки позволяют им реинвестировать сэкономленные средства в развитие и продвижение проектов. На сегодня в Astana Hub 1400 IT-компаний, которые за прошлый год заработали 400 млрд тенге.

Также посещена первая в Центральной Азии школа IT-программирования Alem, основанная на принципах взаимного обучения по французской методике 01EduSystem, без учителей и лекций. Образовательный процесс построен на проектах и взаимодействии талантливых студентов друг с другом. На текущий момент Alem имеет более 900 выпускников, которые работают в местных и международных компаниях, стартапах.

Премьер-Министр также встретился с участниками Astana Hub и научными работниками NU, ознакомился с рядом отечественных разработок в сфере искусственного интеллекта и обсудил перспективы наращивания коммерциализации научных проектов и укрепления коллаборации с реальным сектором экономики.

Стартап Alaqan представляет собой систему бесконтактной оплаты: транзакции можно проводить по распознаванию вен ладони с применением технологии биометрии. Отечественный проект на рынке с 2020 года и на сегодня имеет 3 продукта: Alaqan Pay, Alaqan Mektep и Alaqan HR. У системы Alaqan 100 тыс. активных пользователей, 1,2 млн идентификаций в месяц и $300 тыс. привлеченных инвестиций.

Проект прошел акселерацию в Кремниевой долине, в Казахстане его успешно применяют в одной из школ. В планах у разработчиков – дальнейшее масштабирование стартапа в стране и за рубежом. В настоящее время казахстанской разработкой заинтересовались в странах Юго-Восточной Азии, Ближнего Востока и Турции, где планируется установить ее в 500 клиниках.

Еще одна разработка в области ИИ – Arlan Biotech. Стартап предназначен для создания нанотел при помощи искусственного интеллекта. Проект стал важным открытием для медицины и фармацевтической отрасли. Нанотела используются при создании диагностических тест-систем, а также в процессе изучения и лечения онкологических и аутоиммунных заболеваний.

Также был представлен проект Higgsfield AI, платформа для создания и редактирования видео на базе искусственного интеллекта. Программа предназначена для более индивидуальных и персонализированных приложений. На данный момент стартап уже привлек $16 млн. Основным инвестором на pre-seed раунде стал Menlo Ventures – один из старейших венчурных фондов в США. Сейчас Higgsfield AI предлагает мобильное приложение Diffuse, основанное на пользовательской модели преобразования текста в видео. Оно может создавать видео с нуля, используя собственные инструменты, среди которых набор предварительно сгенерированных клипов и редактор подсказок.

Кроме того, Премьер-министру презентовали работу казахстанской студии O’games по разработке мобильных игр, известной в мире проектом Car Parking Multiplayer. Сейчас игра насчитывает более 100 млн скачиваний в странах Азии, Европы и Америки. Также были презентованы проекты компании-разработчика мобильных игр Playrix в Казахстане. Playrix является мировым лидером в области разработки мобильных игр, выручка компании за прошлый год составила $2,8 млрд долларов.