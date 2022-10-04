Мобильное приложения для помощи водителям с поломкой на дороге запустили в Казахстане

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В Казахстане заработало мобильное приложение, которое выручает на трассах водителей, застрявших с поломкой. При этом география не ограничивается лишь нашей страной, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на "Хабар 24".

Автор проекта — молодой алматинец Баглан Бауржанулы. А началось всё с того, что однажды он сам остался на трассе и в поисках помощи потратил много времени.

Сейчас онлайн-платформа объединяет автолюбителей и сервисных мастеров. Сначала она стала социальной площадкой, куда обращались водители друг к другу за помощью, а позже алматинец раскрутил её как бизнес-проект. Привлёк туда высококлассных специалистов. Идея создать такую площадку, где автовладельцы могли обратиться за помощью или консультацией, родилась в дороге. У автомобиля, на котором он передвигался, неожиданно сел аккумулятор.

"Нам пришлось искать помощи у других водителей. Мы потеряли время, соответственно, опоздали в то место, куда направлялись. Меня лично осенило, и тогда я сказал: "Я сделаю это приложение, несмотря ни на что". И я это сделал. Потратил на это полгода, потратил немало сил", - рассказал Баглан Бауржанулы.

Чтобы реализовать свою идею, три года назад он вместе с другом подал заявку в Палату предпринимателей "Атамекен". Они прошли обучающие курсы, составили бизнес-план и получили первый грант, который потратили на приобретение двух ноутбуков для создания приложения. Авторы онлайн-площадки говорят, что в этот проект они вложили 100 тысяч долларов, но эти деньги уже окупились.

"Наша ценность заключается в том, что мы на место поломки не отправляем эвакуатор и водителя. Мы отправляем мастера, который починит их автомобиль. Почему? Потому что когда автомобиль ломается, у него идёт простой, соответственно, он теряет деньги", - поясняет автор стартапа.

Проект предусматривает и курьерскую доставку, и грузоперевозки между городами. В планах – внедрение услуг поиска, оплаты штрафов и налогов, а также заключение договоров по автострахованию. А главное – пользователи сами могут стать автомастерами и зарабатывать деньги, оказывая услуги.