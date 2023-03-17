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МИИР РК Сегодня, 21:40
75
Сегодня, 21:40
75
Фото: МИИР РК

Мобильное приложение для водителей Sapar доступно для скачивания в PlayMarket и AppStore

Мобильное приложение Sapar, разработанное министерством индустрии и инфраструктурного развития РК совместно с АО "НК "КазАвтоЖол", появилось в PlayMarket и AppStore, передаёт BaigeNews.kz.

В мобильном приложении доступен функционал постройки маршрута с навигацией, имеется актуальная информация о состоянии дорог, открытии/закрытии трасс, объездных дорогах, ремонтных работах, метеоусловиях.

"Собрана вся актуальная информация об объектах сервиса, находящихся вдоль республиканских трасс. Имеется возможность пополнить баланс за проезд по платным участкам дорог. Предусмотрены функции быстрого набора колл-центра КазАвтоЖола, а также возможность сообщить в контакт-центр о ДТП, аварийном участке дорог, помехе при движении в виде текста, фото и видео", - сообщили в МИИР РК.

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#авто #трасса #МИИР #Казавтожол #приложение
BaigeNews.kz
Сегодня, 21:40
75
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