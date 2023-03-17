Мобильное приложение для водителей Sapar доступно для скачивания в PlayMarket и AppStore

Фото: МИИР РК

Мобильное приложение Sapar, разработанное министерством индустрии и инфраструктурного развития РК совместно с АО "НК "КазАвтоЖол", появилось в PlayMarket и AppStore, передаёт BaigeNews.kz.

В мобильном приложении доступен функционал постройки маршрута с навигацией, имеется актуальная информация о состоянии дорог, открытии/закрытии трасс, объездных дорогах, ремонтных работах, метеоусловиях.