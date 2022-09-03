Мобильное приложение для водителей появится в Казахстане

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Мобильное приложение для водителей, которое будет функционировать без доступа к интернету, появится в Казахстане, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на "Казинформ".

"В настоящее время разрабатывается мобильное приложение, которое позволит водителям проложить маршрут, ознакомиться со всеми объектами вдоль своего маршрута, посмотреть рейтинг, отзывы и заблаговременно запланировать остановки для отдыха. Важно подчеркнуть, что данное приложение будет функционировать без наличия интернета", - сказал заместитель председателя правления нацкомпании "КазАвтоЖол" Ержан Утюбаев на брифинге.

По его словам, в декабре текущего года приложение будет доступно для пользователей.

Спикер сообщил, что вдоль республиканских дорог установлено 374 холодных туалета. Они будут демонтированы по мере ввода новых благоустроенных санитарно-гигиенических узлов. 15 уже демонтированы.