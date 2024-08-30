Мобильное приложение для родителей дошкольников появилось в Казахстане

Мобильное приложение для родителей детей дошкольного возраста запускают в Казахстане, передаёт BaigeNews.kz.

Приложение "Беске дейін үлгер" нацелено на оказание консультативной помощи родителям по уходу и развитию детей с раннего возраста, сообщает пресс-служба Минпросвещения РК.

Мобильное приложение предоставляет родителям, воспитывающим детей в домашних условиях, доступный и понятный контент по здоровью, питанию, воспитанию, развитию навыков и взаимодействию. Контент приложения разработан на основе научных данных нейробиологического исследования мировых институтов и учитывает особенности нашего культурно-исторического развития.

"В настоящее время приложение в пилотном режиме апробируется совместно с дошкольными организациями Карагандинской, Восточно-Казахстанской, Кызылординской и Актюбинской областей. Полное его масштабирование планируется в ноябре. Также контент будет использоваться в консультационных центрах, предлагая идеи для занятий и практические советы", – отметила директор департамента дошкольного образования Минпросвещения Манар Адамова.

Мобильное приложение будет доступно через консультационные пункты дошкольных организаций.