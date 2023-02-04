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МЧС РК Сегодня, 05:22
54
Сегодня, 05:22
54
Фото: МЧС РК

Мобильное приложение для горных туристов запустят в Казахстане

Мобильное приложение Тau Go для горных туристов появится в Казахстане, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на "Казинформ".

Приложение будет интегрировано с базой департаментов по чрезвычайным ситуациям, сообщил на брифинге первый вице-министр по ЧС РК Ибрагим Кульшимбаев. 

"Также проводится работа по оцифрованию туристических маршрутов в горной местности с привязкой к системе 2ГИС, которая будет работать в офлайн-режиме", - сообщил Ибрагим Кульшимбаев.

По его словам, несмотря на все предупреждающие мероприятия, люди пренебрегают погодными условиями и сложностью прохождения горного маршрута.

"Этой зимой спасательными подразделениями осуществлено 14 поисково-спасательных работ по поиску 147 туристов, которые путешествуя в горной местности, не смогли самостоятельно определить маршрут движения для возвращения домой", - сказал вице-министр.

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#мобильное приложение #турист #мчс
BaigeNews.kz
Сегодня, 05:22
54
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