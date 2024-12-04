Множество трупов собак обнаружено под Астаной

В городе Косшы на месте стихийной свалки обнаружили трупы убитых собак, передаёт BaigeNews.kz.

Судя по сообщению из видео, которое сейчас распространяется в социальных сетях, это место находится в 500 метрах от одной из местных школ. Снявшй всё это мужчина сказал, что недавно был отстрел бродячих животных.

"Вы хотя бы потрудитесь сказать своим дуболомам, чтобы прибирались за собой. По всему Косшы валяются собаки! Вы что делаете? На это дети смотрят. Знаете, какой здесь вонизм поднимется?... Ещё жилые комплексы будут в будущем стоять - люди что, на дохлятине должны жить?" - говорится в обращении автора съёмки к акимату.

Данный случай прокомментировали в Департаменте полиции Акмолинской области.

"По данному факту проводилась проверка, по результатом которой сотрудниками полиции начато досудебное расследование по ст. 316 ч.3 УК РК. В настоящее время ведется следствие", - проинформировали в полиции.

По такому обвинению может грозить наказание в виде штрафа до 1000 МРП либо исправительных работ в том же размере. Статья также предусматривает привлечение к общественным работам на срок до 400 часов, либо ограничение свободы на срок до одного года, либо лишение свободы на тот же срок, с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до двух лет или без такового.

Ранее сообщалось, почему бродячие собаки в Усть-Каменогорске становятся угрозой для горожан.