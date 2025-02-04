Комиссия по расследованию авиационного происшествия с лайнером Embraer ERJ 190-100 IGW в аэропорту Актау опубликовала предварительный отчёт по результатам расследования, передаёт BaigeNews.kz.

Документ содержит 53 страницы с фото, отрывками переговоров экипажа.

В разделе повреждения сказано, что комиссией по расследованию продолжается проведение детального обследования конструкций воздушного судна.

"Первоначальный осмотр сохранившихся фрагментов выявил множество сквозных и несквозных повреждений разной величины и формы в хвостовой части фюзеляжа, киля и стабилизатора, рулей высоты и направления. Схожие повреждения были обнаружены на левом двигателе и левом крыле воздушного судна, а также на агрегатах и компонентах воздушного судна. В некоторых местах повреждения имеют правильную прямоугольную форму", - сказано в отчёте.

Показаны фотографии и график, содержащие доказательства повреждений гидравлических систем 1, 2 и 3 до столкновения с земной поверхностью, вероятно, вызванные внешними объектами, проникшими в компоненты воздушного судна. Эксперты отмечают, что следствием данных повреждений будет потеря гидравлической жидкости/давления.

Кроме того, есть фотографии, содержащие доказательства повреждений электрической проводки управления привода стабилизатора (триммера по тангажу) до столкновения с землёй, "вероятно вызванные внешними объектами". Следствием таких повреждений будет неработоспособность первого и второго канала триммирования по углу тангажа.

"Сквозные повреждения указывают на проникновения внешних объектов в конструкцию ВС. Большинство сквозных повреждений находятся в киле и стабилизаторе. Комиссией по расследованию в присутствии уполномоченных представителей Федеративной Республики Бразилия, Азербайджанской Республики и правоохранительных органов Республики Казахстан проведены действия по извлечению посторонних объектов, которые могли сохраниться в глухих повреждениях, для направления их на дополнительную судебную экспертизу. В результате из глухих повреждений извлечено большое количество посторонних объектов", - сказано в отчёте.

Для определения характера и происхождения сквозных повреждений, вызванных посторонними объектами, будут проведены исследования и экспертизы.